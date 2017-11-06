به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بیات نژاد در نشست خبری که ظهر دوشنبه پیرامون مرکز معلولان «س» واقع در شهرستان فردیس که به تازگی خبرساز شده است، در سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی استان البرز برگزار شد، بابیان اینکه سازمان بهزیستی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته به‌طورجدی در عرصه‌های مختلف اجتماعی وارد عمل شده است، اظهار کرد: رویکرد مطالبه گری سازمان بهزیستی فرصتی بزرگ برای این نهاد محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه در سازمان بهزیستی بر این باور هستیم که کار و فعالیت‌های مدنظر این ارگان سخت و طاقت‌فرسا است، افزود: این سختی کار با توجه به سیاست‌های دولتی و حکومتی به بخش خصوصی واگذارشده است لذا مراکز نگهداری معلولان همکاران ما در بخش خصوصی محسوب می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان البرز تصریح کرد: تمام مسائل یادشده دلیل بر این نمی‌شود که ایراد و اشکالاتی در این بخش وجود ندارد اما رفع این مسائل و ارتقای سطح کیفی خدمات به همکاری همگانی و مشارکت مردمی نیاز دارد.

افراد تحت پوشش در برخی مراکز به دلیل بیماری، ناهنجاری‌های روحی روانی، معلولیت و کهولت سن در شرایط سختی به سر می‌برند بیات نژاد با تأکید بر اینکه توجه به انصاف در بین تمام مخاطبان امری انسانی و الزامی است، گفت: افراد تحت پوشش در برخی مراکز به دلیل بیماری، ناهنجاری‌های روحی روانی، معلولیت و کهولت سن در شرایط سختی به سر می‌برند.

وی با اشاره به اینکه توجه حداکثری به افراد تحت پوشش یادشده نکته ضروری است که باید مورد همگان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه مراکز خصوصی را همکاران خود می‌دانیم اما ایجاد آرامش و در نظر گرفتن کرامت انسانی افراد تحت پوشش را در اولویت خود قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به وضعیت مرکز نگهداری از معلولان «س» واقع در شهرستان فردیس و تشریح تخلفات این مرکز، بیان کرد: قبل از ورود بنده به استان این مرکز تحت عنوان مرکز نگهداری از معلولان «آ» فعال بود، دو سال گذشته انحراف از برخی استانداردهای تعریف‌شده بهزیستی در این مرکز مشخص‌شده بود و پس از صدور اخطار و عدم رفع مشکلات از سوی مدیر این مرکز تعطیل شد.

انتشار فیلم اذیت و آزار معلولان

بیات نژاد گفت: در آن بازه زمانی این مرکز دچار تخلفاتی شده بود که فیلم تعدادی از کودکان معلول تهیه و به دست رسانه‌های بیگانه رسیده و با توجه به دشمنی رسانه غربی با نظام عملکرد دولت و نظام زیر سؤال رفته بود.

وی بابیان‌ اینکه در آن زمان تصمیم گرفته شد تا ۱۲۰ معلول تحت پوشش مرکز یادشده جابجا شده و به‌صورت موقت در مراکز دیگر نگهداری شوند، تصریح کرد: نهایت امر بر اساس حکم قضائی، مکاتبات و تماس تلفنی از ستاد کشور؛ ادامه فعالیت مرکز بلامانع اعلام شد اما بنده زیر بار ادامه فعالیت آن نرفتم.

مدیرکل بهزیستی استان البرز با بیان اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته این مرکز دارای دو سرمایه‌گذار بود که یک نفر از این افراد بر اساس دعوای مالی در نظر داشت با انتشار فیلم‌های ساختگی شخص صاحب‌امتیاز و سرمایه‌گذار اصلی را از میدان بیرون کند، گفت: نهایت امر حکم ادامه فعالیت این مرکز تحت عنوان مرکز «س» صادر شد، اما بنده بعد از گذشت ماه‌های زیادی اجازه دادم این مرکز فعالیت خود را با نصف ظرفیت اصلی شروع کند.

شیوع بیماری گال در مرکز نگهداری «س»

وی به شیوع بیماری گال در این مرکز اشاره کرد و افزود: علی‌رغم اینکه شناسایی بیماری گال پروسه زمانی زیادی را می‌برد اما می‌توان جلوی شیوع آن را گرفت، ویزیت دوره‌ای باید در این خصوص وجود داشته باشد اما متأسفانه ویزیت دوره‌ای در این مرکز صورت نگرفته است.

بیات نژاد با بیان اینکه سهل‌انگاری در رعایت اصول بهداشتی و عدم اقدام به هنگام در این خصوص باعث گسترش بیماری شد، گفت: با ورود بهزیستی دراین‌باره بیماری گال در این مرکز کنترل شد.

وی به تخلفات مکرر صورت گرفته در این مرکز نظیر خروج مکرر تعدادی از مددجویان ازجمله مددجویان مجهول الهویه اشاره کرد و یادآور شد: این قبیل اقدامات در حالی صورت گرفته که باید خروج و ورود مددجویان بااطلاع سازمان و حکم قضایی صورت می‌گرفت.

سه مددجوی این مرکز توسط برادر صاحب‌امتیاز مرکز شبانه از مرکز خارج و صبح روز بعد به مرکز بازگردانده می‌شدند! مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به اینکه سه مددجوی این مرکز توسط برادر صاحب‌امتیاز مرکز شبانه از مرکز خارج و صبح روز بعد به مرکز بازگردانده می‌شد، افزود: این سه مددجو برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی ارجاع داده‌شده و نظر کارشناسی و نیت فرد در رابطه با این اقدام باید توسط کارشناسان و قاضی پرونده بررسی و اعلام شود.

بیات نژاد با بیان اینکه فوت دو مددجوی مجهول الهویه تحت پوشش این مرکز نیز در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: علت فوت این مددجو توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.

بیگاری و بی‌حرمتی به مددجویان

وی با اعلام اینکه بیگاری و بی‌حرمتی از مددجویان از دیگر تخلفات صورت گرفته توسط این مرکز بوده است، اظهار کرد: در خصوص رسیدگی به این تخلفات در مقابل هیچ فشاری کوتاه نخواهم آمد.

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: روز گذشته بعد از برگزاری جلسات متعدد در این خصوص رأی تعطیلی مرکز صادر و این امر توسط مراجع قضائی پیگیری و اجرایی شد.