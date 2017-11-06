به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر دوشنبه در دیدار اعضای هیئت قایقرانی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در رشته‌های مختلف ورزشی است که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

وی به کمبود امکانات و زیرساخت‌های همه رشته‌های ورزشی در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر از نظر منابع مالی مشکلی ندارد ولی در زمینه مدیریت این منابع شاهد مشکلاتی هستیم که باید مدیریتی توانمند در این حوزه اعمال شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم ورزش در توسعه سلامتی در سطح جامعه خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید به کمک ورزش بیایند تا شاهد توسعه ورزش در سطح استان باشیم.

وی از ورزش‌های آبی به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم ورزشی در سطح استان بوشهر نام برد و افزود: رشته‌های ورزش آبی در استان بوشهر نیازمند دریاچه مخصوص و مکان مناسب، سالن بدنسازی، رختکن و مرکز آموزشی هستند.

آیت الله صفایی بوشهری به وجود استعدادهای درخشان در زمینه ورزش‌های آبی در استان اشاره کرد و گفت: نزدیکی به دریا، وجود فضای طبیعی و داشتن روحیه و ژن دریا باعث شده تا اهالی استان بوشهر علاقه بالایی به ورزش‌های آبی داشته باشند.

وی خواستار ایجاد زیرساخت های لازم و تزریق منابع مالی برای توسعه ورزش‌های آبی در استان بوشهر شد و اضافه کرد: قایقرانی در استان بوشهر بخش موفقی بوده اما متأسفانه از لحاظ زیرساخت شرایط مطلوبی ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به افتخارآفرینی‌های ورزشکاران استان بوشهر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بیان کرد: برخی سوء مدیریت‌ها در گذشته باعش شده تا شاهد عقب‌افتادگی استان از نظر زیرساخت‌های ورزشی باشیم.

در حاشیه این نشست، درنا ماهینی دختر ورزشکار بوشهری که همراه با تیم ملی دراگون‌بت موفق شده بود مدال نقره مسابقات جهانی ونیز ایتالیا را به دست آورد، مدال نقره خود را به نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بوشهر اهدا کرد.

ماهینی هدف خود از این کار را اهتمام آیت الله صفایی بوشهری نسبت به ورزش قهرمانی بانوان و حمایت و توجه ایشان به ورزش استان دانست.