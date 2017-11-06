به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع قضایی در بلژیک اعلام کرد که دادگاه «کارلوس پیگدمون» رئیس معزول منطقه کاتالونیا در اسپانیا به همراه ۴ وزیر سابق کابینه وی قرار است ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان ماه) در بلژیک برگزار شود.

به گزارش این خبرگزاری، دادگاه مذکور قرار است ساعت ۲ بعد از ظهر در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار گردد.

روز گذشته پس از اینکه «پیگدمون» خود را به پلیس بلژیک تسلیم کرد، «گیلس دجمپه» (Gilles Dejemeppe) سخنگوی دادستانی بروکسل در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: این ۵ نفر ساعت ۹ صبح به وقت محلی خود را تسلیم پلیس بروکسل کرده و اکنون تحت بازداشت قرار دارند.

سخنگوی دادستانی بروکسل در ادامه افزوده بود: قرار است این افراد عصر امروز در دادگاه حاضر شده و قاضی تا فردا صبح درباره آنها تصمیم گیری می کند.

این در حالیست که رسانه محلی VRT به نقل از منبع آگاه اعلام کرده بودند که «پیگدمون» رئیس معزول کاتالونیا به همراه ۴ وزیر دولت سابق این منطقه خودشان را به پلیس بروکسل تسلیم کرده اند.

در حالیکه مقامات بلژیک ۲ روز پیش اعلام کرده بودند که رئیس معزول ایالت کاتالونیا و نیز ۴ نفر از وزرای سابق این منطقه می‌توانند به مدت ۳ ماه در این کشور بمانند؛ بروکسل دیروز از بازداشت وی و همراهانش ظرف مدت یک تا دو روز آینده خبر داده بود.

لازم به ذکر است، چندی پیش دادستان اسپانیا اعلام کرد که رئیس معزول منطقه کاتالونیا را به اتهام یاغی‌ گری و سوء استفاده از اموال عمومی و نیز نقش وی در تلاش برای اعلام استقلال کاتالونیا محکوم دانسته و او باید خود را به دادگاه اسپانیا معرفی کند؛ اما «پیگدمون» با وجود صدور احضاریه‌ دادگاه در روز پنج شنبه هفته گذشته، در دادگاه حاضر نشده بود.

گفتنی است، پس از آنکه حدود ۱۰ روز گذشته پارلمان کاتالونیا قطعنامه استقلال از مادرید را به تصویب رساند، مجلس سنای اسپانیا نیز با رأی به فعال‌سازی ماده ۱۵۵ قانون اساسی، خودمختاری این منطقه را سلب کرد؛ تحولاتی که تنش ها میان دولت مرکزی مادرید و کاتالونیا را وارد مرحله جدیدی کرد.