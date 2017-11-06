۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: دمای هوا در استان چهارمحال و بختیاری افت شدیدی خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در حال حاضر شهرکرد خنک ترین منطقه کشور گزارش شده است.

وی در ادامه با اشاره تغییرات دمای هوا در این استان، بیان کرد: مدیران واحدهای گلخانه ای و مرغداری ها باید نسب به تنظیم دمای هوا و رطوبت بپردازند.

وی اظهار داشت: مدیران واحدهای پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی شبانه باید در تنظیم دمای سالن های پرورش قارچ دقت داشته باشند.

وی با اشاره به پیش بینی وضعیت آب وهوا در لاین استان، اظهار داشت: بر اساس آخرین داده های هواشناسی برای سه روز آینده، آسمانی صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طی این مدت غبار رقیق در برخی نقاط استان انتظار می رود.

