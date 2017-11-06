کاهش ۲۰ هزار وعده ای پخت غذا در صحن حضرت زهرا(س) از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی ظهر دوشنبه از ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی تا ۳ روز پس از اربعین خبر داد و گفت: خدمت رسانی در موکب حضرت زهرا(س) مجتمع «ثوره العشرین» جهت خدمت رسانی به زائرینی که از کربلا بازگشته و قصد مراجعت به کشورمان را دارند، تا ۳ روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: این زائرین که به طور موقت در شهر نجف اقامت می کنند، می توانند از تغذیه و اسکان ستاد اربعین استان تهران استفاده کنند.

معاون عمرانی استاندارتهران افزود: البته از امروز سهمیه آشپزخانه های مستقر در صحن حضرت زهرا(س) مجتمع «ثوره العشرین» و پارکینگ ٤ طبقه با توجه به کاهش زائرینی که به کربلای معلی برای ایام اربعین مشرف شده اند، از روزی٧٠ هزار به ٥٠ هزار وعده کاهش پیدا می کند.

بر اساس این گزارش، موکب حضرت زهرا(س) در منطقه «ثوره العشرین» شهر نجف ویژه اقامت زائرین اربعین و با همکاری و مشارکت استانداری تهران و ستاد بازسازی عتبات عالیات برپا شده است.