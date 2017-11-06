به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نجف نجفی روحانی در جمع مسئولان موکب های ایرانی در کربلا، ضمن تقدیر از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته توسط مدیران موکب ها، اظهار کرد: فعالیت شما بسیار ارزشمند است.

وی گفت: باید در عتبات عالیات به گونه ای عمل کنیم که هم مردم عراق ما را از خود بدانند و هم امام حسین(ع) به وجود ما مباهات کند.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق با اشاره به بازدید های انجام شده، گفت: جلوه های زیبایی از برگزاری مرتب نماز جماعت، سخنرانی و مداحی، بیان مسائل شرعی، روایتگری مصور و حلقه های معرفتی در موکب ها مشاهده می شود.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات انس با قرآن، تکریم مردم عراق، ارتباط با مواکب عراقی، برخورد کریمانه با زائران، تواضع نسبت به یکدیگر و رفع کدورت های احتمالی، جلوگیری از اسراف و نظافت موکب ها از دیگر جلوه هایی بود که در این بازدیدها مشاهده شد.

حجت‌الاسلام نجفی روحانی به کمک های مردمی از سوی اهل سنت و برخی از مسیحیان اشاره و اظهار کرد: رسالت ما بسیار سنگین و خطیر است، زیرا اربعین باید به گونه ای مدیریت شود که سبب معرفت افزایی و بصیرت آفرینی، انسجام و اتحاد بین همه محبان اهل بیت باشد.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) که می فرماید خداوند به زائر امام حسین(ع) مباهات می کند، گفت: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) اجر بسیار زیادی دارد و باید قدر این نعمت و افتخار بزرگ را دانست.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق روایتگری مصور را برنامه ای جذاب عنوان کرد و افزود: این برنامه می تواند درس ها و عبرت های نهضت عاشورا را به صورت سمعی و بصری به زائران منتقل کند، بدون اینکه خسته کننده و ملال آور باشد.