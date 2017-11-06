به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار است در روزهای ۱۳ و ۱۴ ماه جاری میلادی (۲۲ و ۲۳ آبان ماه) ابتدا به روسیه و سپس به کویت سفر کرده و با مقامات دو کشور درباره برخی موضوعات به بحث و رایزنی بپردازد.

موضوع خرید سامانه موشکی «اِس- ۴۰۰»، آخرین تحولات سوریه، موضوع عراق و مبارزه با تروریسم در دستور کار دیدار رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در سوچی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری ترند، اردوغان همچنین قرار است در سفر به کویت درباره توسعه روابط دو کشور وبرخی از سایر موضوعات مهم برای طرفین با مقامات این کشور رایزنی نماید.