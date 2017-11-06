الجبیر: حق واکنش به رفتارهای خصمانه ایران برای ما محفوظ است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر به ادعاهای نخ نما شده خود ضد ایران ادامه داد و مدعی شد: عربستان حق واکنش در زمان مناسب به رفتارهای خصمانه ایران را دارد! به تروریسم و حامیان آن اجازه داده نخواهد شد!

وی که کشورش به کشتار کودکان یمن ادامه می دهد ادعا کرد: تروریسم ایرانی در کشتُن کودکان و نقض قانون بین المللی ادامه دارد و هر روز بیشتر مشخص می شود که حوثی ها ابزار تروریستی برای ویرانی یمن هستند.

الجبیر بدون اشاره به دخالت های گسترده در امور کشورهای منطقه مدعی شد: دخالت های ایران در منطقه، امنیت کشورهای همسایه را برهم زده است و بر امنیت و صلح بین المللی تاثیر گذاشته است اجازه تعدی به امنیت ملی مان را نمی دهیم.