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۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۶

تکرار ادعاهای نخ نما شده الجبیر؛

الجبیر: حق واکنش به رفتارهای خصمانه ایران برای ما محفوظ است!

الجبیر: حق واکنش به رفتارهای خصمانه ایران برای ما محفوظ است!

وزیر خارجه آل سعود در ادامه یاوه گویی های خود علیه ایران، مدعی شد که عربستان حق واکنش در زمان مناسب به رفتارهای خصمانه ایران را دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر به ادعاهای نخ نما شده خود ضد ایران ادامه داد و مدعی شد: عربستان حق واکنش در زمان مناسب به رفتارهای خصمانه ایران را دارد! به تروریسم و حامیان آن اجازه داده نخواهد شد!

وی که کشورش به کشتار کودکان یمن ادامه می دهد ادعا کرد: تروریسم ایرانی در کشتُن کودکان و نقض قانون بین المللی ادامه دارد و هر روز بیشتر مشخص می شود که حوثی ها ابزار تروریستی برای ویرانی یمن هستند.

الجبیر بدون اشاره به دخالت های گسترده در امور کشورهای منطقه مدعی شد: دخالت های ایران در منطقه، امنیت کشورهای همسایه را برهم زده است و بر امنیت و صلح بین المللی تاثیر گذاشته است اجازه تعدی به امنیت ملی مان را نمی دهیم.

کد مطلب 4136775

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