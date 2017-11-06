به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ماجدی اردکانی صبح امروز در نشست مشترک مدیرکل و معاونان صدا و سیمای مرکز یزد اظهار داشت: استمرار کیفیت در جامعه، سلامت و آرامش را به همرا ه خواهد داشت و به طور قطع اداره کل استاندارد استان یزد به تنهایی قادر نخواهد بود اصولی مانند بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسعه و ترویج استانداردها را نیز شامل می شود، اجرا کند بنابراین همراهی و مساعدت دیگر دستگاه‌ها در این زمینه ضرورت دارد.

وی بیان کرد: وضعیت استاندارد در استان در زمینه فرهنگ‌ سازی به دلیل تنها بودن خوب نیست و ما خواستار همکاری و انعکاس فعالیت های استاندارد و اطلاع رسانی به جامعه توسط رسانه ملی و دیگر رسانه های ملی و محلی هستیم.

ماجدی اردکانی با تاکید بر اینکه از وضعیت پیشرفت استاندارد در یزد راضی نیستیم، عنوان کرد: استاندارد در حوزه‌های مختلف استان اعم ازصنعت، اصناف، صنعت گردشگری و تفریحی بسیار تنها و به دلیل نداشتن نیرو و بودجه لازم ضعیف است و مردم و کارفرمایان هم، آنگونه که باید، با فعالیت ها و مقوله استاندارد آشنا نیستند و بهترین راه اطلاع رسانی و انعکاس این فعالیت ها توسط رسانه ها، به ویژه رسانه ملی است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد نیز در این جلسه ضمن قدردانی از فعالیت های اداره کل استاندارد استان یزد گفت: صدا و سیما به منظور کمک به امر آموزش و اطلاع رسانی مردم آماده همکاری در این حوزه است چرا که ترویج فرهنگ استاندارد آرامش جامعه را به دنبال خواهد داشت.

احمد پهلوانیان با بیان اینکه فرهنگ سازی، امری زمان‌بر است، افزود: در زمینه هایی که آموزش و اطلاع رسانی مرتبط به مردم استان است، می‌توان با همکاری اداره استاندارد در حوزه خبر و اطلاع رسانی و در زمینه فرهنگ سازی صدا و سیما بیشترین همکاری را داشته باشند.