رمضانعلی اسدی سرپرست جمعیت هلال احمر گلوگاه، در حاشیه این مانور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مانور با همکاری اورژانس و سپاه شهرستان انجام گرفت تا تیم‌ها آمادگی لازم برای ورود به موقعیت‌های بحرانی و غیرمترقبه را داشته باشند.

وی با اشاره به جزئیات این مانور افزود: در این مانور براساس ریزش‌ آواری که بر روی کارگران کارخانه صورت گرفته بود، تیم‌های ما به محل حادثه اعزام شدند، نیروهای ما کارهای امدادی را برروی مصدومان انجام داده و برای انتقال به بیمارستان آماده می‌کنند.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلوگاه در ادامه به برگزاری مانور فرضی در یک کارخانه سفال خاطر نشان کرد: این مانور با هدف آمادگی هرچه بیشتر امدادگران در مواجهه با بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، نحوه صحیح امداد رسانی، انتقال مصدوم و غیره به‌صورت عملی توسط تیم‌های ما انجام شد.

اسدی عنوان کرد: نیروهای ما در حال آموزش‌های بیشتر و در سطح‌ بالاتری هستند تا بتوانند در مواقع بحرانی در صحنه حاضر شوند.