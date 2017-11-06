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۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۳۴

به‌مناسبت هفته پدافند غیرعامل؛

مانور امدادی هلال‌احمر در گلوگاه برگزار شد

مانور امدادی هلال‌احمر در گلوگاه برگزار شد

گلوگاه- مانور امدادی جمعیت هلال‌احمر شهرستان گلوگاه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.

رمضانعلی اسدی سرپرست جمعیت هلال احمر گلوگاه، در حاشیه این مانور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مانور با همکاری اورژانس و سپاه شهرستان انجام گرفت تا تیم‌ها آمادگی لازم برای ورود به موقعیت‌های بحرانی و غیرمترقبه را داشته باشند.

وی با اشاره به جزئیات این مانور افزود: در این مانور  براساس ریزش‌ آواری که بر روی کارگران کارخانه صورت گرفته بود، تیم‌های ما به محل حادثه اعزام شدند، نیروهای ما کارهای امدادی را برروی مصدومان انجام داده و برای انتقال به بیمارستان آماده می‌کنند.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلوگاه در ادامه به برگزاری مانور فرضی در یک کارخانه سفال خاطر نشان کرد: این مانور با هدف آمادگی هرچه بیشتر امدادگران در مواجهه با بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، نحوه صحیح امداد رسانی، انتقال مصدوم  و غیره به‌صورت عملی توسط تیم‌های ما انجام شد.

اسدی عنوان کرد: نیروهای ما در حال آموزش‌های بیشتر و در سطح‌ بالاتری هستند تا بتوانند در مواقع بحرانی در صحنه حاضر شوند.

کد مطلب 4136811

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