مشارکت بنیاد برکت در تکمیل مدارس نیمه کاره کاشمر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهریان با اعلام این خبر، افزود: کاشمر حدود پنج هزار واحد مسکن مهر دارد که به ازای هر ۲۰۰ واحد یک مدرسه باید ساخته شود.

وی با اظهار تأسف از نیمه‌تمام ماندن بعضی پروژه‌ها در محلات مختلف شهر، افزود: این پروژه‌ها در سال ۸۹ نیمه‌کاره رها شده و تعیین تکلیف نشدند.

مدیر آموزش و پرورش کاشمر تصریح کرد: مسکن مهر باید این پروژه‌ها را به اتمام می‌رساند و از سویی نوسازی مدارس به این امر ورود پیدا نمی‌کرد که با تدبیر مسئولان بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هزینه‌ی احداث و تکمیل پنج مدرسه از محل اعتبارات این بنیاد برای منطقه تأمین شد که سهم شهرستان کاشمر از این مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شد.

طاهریان با بیان این‌که اکنون در کاشمر ۱۲ مدرسه‌ی دو شیفت داریم بیان کرد: حدود ۲۶ مدرسه‌ی دیگر تخریبی هستند که باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی به یکی از مدارس نیمه‌تمام که قرار است با اعتبار بنیاد برکت تکمیل شود اشاره کرد و گفت: این مدرسه‌ی برکت 10 کلاسه در سه طبقه و در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع با زیربنای ۱۱۰۰ متر مربع احداث می‌شود و برای ۴۰۰ دانش‌آموز متوسطه اول دخترانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فرماندار کاشمر نیز با بیان این‌که پنج هزار خانوار پروژه‌ی مسکن مهر کاشمر فاقد فضای آموزشی و مدرسه هستند گفت: مقام معظم رهبری به آموزش و پرورش توجه بسیار ویژه‌ای دارند و بنیاد برکت در این امر بسیار کمک کرده است.