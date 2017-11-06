  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۴۰

واکنش تند رسانه‌های انگلیس به گاف «جانسون» درباره «نازنین زاغری»

واکنش تند رسانه‌های انگلیس به گاف «جانسون» درباره «نازنین زاغری»

گاف وزیر خارجه انگلیس درباره یکی از محکومانِ جرائم امنیتی در ایران باعث شد رسانه‌ های این کشور خواستار تصحیح آن شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس چهارشنبه هفته گذشته و در جریان نشست کمیته امور خارجی پارلمان این کشور درباره یکی از محکومانِ جرائم امنیتی در ایران گفته بود زمانیکه «نازنین زاغری» بازداشت شد، وی در حال آموزش روزنامه نگاران در ایران بود.

این در حالیست که رسانه‌ های انگلیس پیشتر مدعی بودند که «نازنین زاغری» در جریان سفر برای بازدید خانوادگی در تهران بازداشت شده بود.

وزیر خارجه انگلیس چهارشنبه هفته گذشته و در جریان نشست کمیته امور خارجی پارلمان این کشور در این خصوص گفته بود: وقتی نگاه می کنیم که نازنین زاغری (در ایران) در حال انجام چه کاری بود، آنطور که من می‌ فهمم فقط در حال آموزش روزنامه‌نگاری بوده است.

اظهارات جانسون درباره وی موجب شد تا رسانه های این کشور آن را «اشتباهی جدی» توصیف کرده و خواستار تصحیح آن از سوی جانسون شوند.

کد مطلب 4136909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها