به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس چهارشنبه هفته گذشته و در جریان نشست کمیته امور خارجی پارلمان این کشور درباره یکی از محکومانِ جرائم امنیتی در ایران گفته بود زمانیکه «نازنین زاغری» بازداشت شد، وی در حال آموزش روزنامه نگاران در ایران بود.

این در حالیست که رسانه‌ های انگلیس پیشتر مدعی بودند که «نازنین زاغری» در جریان سفر برای بازدید خانوادگی در تهران بازداشت شده بود.

وزیر خارجه انگلیس چهارشنبه هفته گذشته و در جریان نشست کمیته امور خارجی پارلمان این کشور در این خصوص گفته بود: وقتی نگاه می کنیم که نازنین زاغری (در ایران) در حال انجام چه کاری بود، آنطور که من می‌ فهمم فقط در حال آموزش روزنامه‌نگاری بوده است.

اظهارات جانسون درباره وی موجب شد تا رسانه های این کشور آن را «اشتباهی جدی» توصیف کرده و خواستار تصحیح آن از سوی جانسون شوند.