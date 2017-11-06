ترکیه صدور روادید برای شهروندان آمریکایی را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی لحظاتی پیش به نقل از سفارت ترکیه در آمریکا با انتشار خبری اعلام کرد: ترکیه در دفاتر دیپلماتیک و کنسولگری خود در آمریکا پذیرش درخواست های محدودی را در ارتباط با صدور روادید برای شهروندان آمریکائی آغاز کرده است.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش هیأت دیپلماتیک آمریکا در ترکیه در بیانیه ای از طریق ایمیل اعلام کرده بود که صدور روادید برای شهروندان ترکیه ای را به صورت محدودی ازسرگرفته است.

گفتنی است، پس از آنکه آمریکا صدور روادید برای غیرمهاجرها در سفارتخانه و کنسولگری های این کشور در ترکیه را متوقف کرد، سفارت ترکیه در واشنگتن نیز در اقدامی متقابل صدور روادید برای اتباع آمریکایی را تعلیق کرد؛ اقداماتی که به تنش در روابط میان دو کشور منتهی شده است.

در همین رابطه، ترکیه به ترتیب در ماه های میلادی می و اکتبر، ۲ کارمند سفارت آمریکا را به اتهام همدستی با جنبش فتح الله گولن بازداشت کرد که مورد دوم با واکنش شدید واشنگتن و قطع خدمات صدور روادید برای اتباع ترکیه ای همراه بود- اقدامی که واکنش متقابل آنکارا را در پی داشت.

این در حالی است که ترکیه خواهان بازپرسی از شخص دیگری هم در رابطه با اتهامات مطرح شده است و می گوید آمریکایی ها در کنسولگری خود واقع در استانبول به وی پناه داده اند.

پیشتر اعلام شده بود که آمریکا ازسرگیری خدمات صدور روادید برای اتباع ترکیه را به زمانی موکول کرد که آنکارا شواهد قانع کننده ای برای بازداشت کارمند سفارت آمریکا ارائه دهد.