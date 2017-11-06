«ریچارد هاس»: ظرفیتی برای آشفتگی بیشتر در خاورمیانه ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا امروز دوشنبه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: درست زمانیکه فکر می کنید مسائل بدتر از این نمی شود، ظرفیتی برای آشفتگی بیشتر در خاورمیانه ایجاد می شود.

وی ادامه داد: موضوع ثبات در عربستان سعودی و خطر جنگ با ایران مطرح است.

لازم به ذکر است، بازداشت تعدادی از شاهزادگان سعودی به فرمان محمد بن سلمان ولیعهد ۳۲ ساله این کشور، حمله تلافی جویانه ارتش و کمیته های مردمی به فرودگاهی در ریاض و متهم کردن ایران به دست داشتن در این حمله از رویدادهای روزهای اخیر در خاورمیانه محسوب می شود.