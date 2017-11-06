اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده به قاچاق کالا در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی گفت: در ادامه طرح های پاکسازی نقاط آلوده استان، طرح مبارزه با قاچاق کالا با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی،در شهرستان قشم اجرا شد.

وی افزود:حین اجرای طرح درپی دریافت خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان در روستای ساحلی رمچاه شهرستان قشم مقادیر زیادی کالای قاچاق را دپو کرده اند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی استان اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان قشم پس از بررسی و تأیید صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی و با همکاری مشترک یگان ویژه، مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس و دریابانی قشم به محل اعزام و محل های دپو کالای قاچاق را پاکسازی کردند.

سردار ملکی اذعان داشت: در همین راستا مأموران در بازرسی از محل های دپو، دو میلیون و ۵۲هزار نخ سیگار، ۳۲ دستگاه دوربین دیجیتال، ۲۸بندل روبالشتی، ۴۹۲ثوب البسه، ۲۳جفت کفش و ۳دستگاه موتور سنگین قایق قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی هرمزگان با تأکید بر استمرار طرح های پاکسازی نقاط آلوده به قاچاق و قدردانی از همکاری و مشارکت شهروندان در اجرای این طرح ها، خاطرنشان کرد: ارزش کالاهای کشف شده در این طرح بنا به نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.