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۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۰۱

معاون اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی به مهر خبر داد:

ورود سیستم جدید بارشی به آذربایجان شرقی از سه شنبه شب

ورود سیستم جدید بارشی به آذربایجان شرقی از سه شنبه شب

تبریز - معاون اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از ورود سیستم جدید بارشی به آذربایجان شرقی از سه شنبه شب خبر داد.

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم بارش های پاییزی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: از فردا شب و روز چهارشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان می شود.

وی از کاهش ۳ الی ۷ درجه ای دما نیز طی این روزها در استان خبر داد و گفت: این سامانه با بارش شدتی همراه است و باید نکات هواشناسی و مراقب های لازم در این روزها انجام شود.

اشجعی با بیان اینکه سامانه بارشی موجب ابرناکی، وزش باد گاهی نسبتا شدید و بارش باران گاهی بصورت رگبار و رعد و برق خواهد بود، اظهار داشت: شدت فعالیت سامانه روز پنجشنبه بیشتر می شود.

کد مطلب 4136971

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