ورود سیستم جدید بارشی به آذربایجان شرقی از سه شنبه شب

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم بارش های پاییزی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: از فردا شب و روز چهارشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان می شود.

وی از کاهش ۳ الی ۷ درجه ای دما نیز طی این روزها در استان خبر داد و گفت: این سامانه با بارش شدتی همراه است و باید نکات هواشناسی و مراقب های لازم در این روزها انجام شود.

اشجعی با بیان اینکه سامانه بارشی موجب ابرناکی، وزش باد گاهی نسبتا شدید و بارش باران گاهی بصورت رگبار و رعد و برق خواهد بود، اظهار داشت: شدت فعالیت سامانه روز پنجشنبه بیشتر می شود.