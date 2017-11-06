پذیرایی استان کرمانشاه از زائران اربعین بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما دوشنبه شب در بازدید از موکب های برپایی در مسیر زوار واقع در بیستون و ماهیدشت اظهار داشت: از ورودی های استان کرمانشاه تا خروجی های آن سراسر پوشیده شده از موکب ها، پذیرایی و اسکان وسیع زوار اربعین امام حسین (ع) و می توان گفت چنین پذیرایی و اسکان عظیمی در کشور بی نظیر است.

آیت الله علما از همه مردم استان و مسوولین استانی و کشوری تقدیر و تشکر کرد که چنین امکانات و خدماتی را برای زوار آماده کرده اند.

وی اظهار داشت: در رأس همه این امور باید از مقام معظم رهبری تشکر کرد و برای سلامتی و طول عمر ایشان دعا نمود چرا که تدبیر و دوراندیشی های ایشان تاثیر بسیاری در خلق چنین عظمت هایی شده است.

امام جمعه کرمانشاه همچنین از مشاور عالی استاندار که مدیریت استانی اربعین و تلاش های زیادی در این راه را انجام داده است تقدیر و تشکر ویژه داشت.