  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۰۹

آیت الله علما:

پذیرایی استان کرمانشاه از زائران اربعین بی نظیر است

پذیرایی استان کرمانشاه از زائران اربعین بی نظیر است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: پذیرایی استان کرمانشاه، اعم از مردم و مسئولین از زوار اربعین سید الشهدا (ع) بی نظیر و بسیار گسترده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما دوشنبه شب در بازدید از موکب های  برپایی در مسیر زوار واقع در بیستون و ماهیدشت اظهار داشت: از ورودی های استان کرمانشاه تا خروجی های آن سراسر پوشیده شده از موکب ها، پذیرایی و اسکان وسیع زوار اربعین امام حسین (ع) و می توان گفت چنین پذیرایی و اسکان عظیمی در کشور بی نظیر است.

آیت الله علما از همه مردم استان و مسوولین استانی و کشوری تقدیر و تشکر کرد که چنین امکانات و خدماتی را برای زوار آماده کرده اند.

وی اظهار داشت: در رأس همه این امور باید از مقام معظم رهبری تشکر کرد و برای سلامتی و طول عمر ایشان  دعا نمود چرا که  تدبیر و دوراندیشی های ایشان تاثیر بسیاری در خلق چنین عظمت هایی شده است.

امام جمعه کرمانشاه همچنین از مشاور عالی استاندار که مدیریت استانی اربعین و تلاش های زیادی در این راه را انجام داده است تقدیر و تشکر ویژه داشت.

کد مطلب 4136974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها