اتصال ایلام به شبکه راه آهن پس از اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی روز دوشنبه در دیدار با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) اظهار داشت: این پروژه با توجه به افزایش روزافزون تردد زوار از مسیر استان ایلام دارای توجه و صرفه اقتصادی است ضمن اینکه حرکت در مسیر زمین حوادث و مخاطرات خود را به دنبال دارد که در صورت اجرای راه آهن با توجه به ایمن بودن این حوادث به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرارگاه خاتم الانبیاء راه آهن مسیر کرمانشاه به مرز خسروی را اجرا کرده در صورت موافقت می توانیم زمینه مشارکت به سمت ایلام را توسط این قرارگاه فراهم آوریم.

استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد با موافقت دولت و تامین اعتبار و عقد قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیاء پس از ایام اربعین شاعد آغاز عملیات اجرایی این پروژه باشیم.

سلیمانی گفت: دولت نیز برای پروژه ۴ بانده کردن مسیر حمیل به مهران و دهلران اعتبار بسیار خوبی اختصاص داده که با هزینه حدود ۸۰ میلیارد تومان این پروژه سرعت بیشتری خواهد گرفت.