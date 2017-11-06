نوجوان ۱۳ ساله قربانی نزاع دسته جمعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بخشداری خوی، دوشنبه شب در پی نزاع دسته جمعی و ضرب وشتم در بازارچه مرز رازی خوی، یک نوجوان ۱۳ ساله جان باخت.
این گزارش می افزاید: جزئیات این حادثه و علت قتل نوجوان در دست بررسی است.
ارومیه –بخشداری قطور شهرستان خوی از قتل یک نوجوان ۱۳ ساله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بخشداری خوی، دوشنبه شب در پی نزاع دسته جمعی و ضرب وشتم در بازارچه مرز رازی خوی، یک نوجوان ۱۳ ساله جان باخت.
این گزارش می افزاید: جزئیات این حادثه و علت قتل نوجوان در دست بررسی است.
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