نوجوان ۱۳ ساله قربانی نزاع دسته جمعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بخشداری خوی، دوشنبه شب در پی نزاع دسته جمعی و ضرب وشتم در بازارچه مرز رازی خوی، یک نوجوان ۱۳ ساله جان باخت.

این گزارش می افزاید: جزئیات این حادثه و علت قتل نوجوان در دست بررسی است.