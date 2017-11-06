  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۱۳

نوجوان ۱۳ ساله قربانی نزاع دسته جمعی شد

نوجوان ۱۳ ساله قربانی نزاع دسته جمعی شد

ارومیه –بخشداری قطور شهرستان خوی از قتل یک نوجوان ۱۳ ساله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بخشداری خوی، دوشنبه شب در پی نزاع دسته جمعی و ضرب وشتم در بازارچه مرز رازی خوی، یک نوجوان ۱۳ ساله جان باخت.

این گزارش می افزاید: جزئیات این حادثه و علت قتل نوجوان در دست بررسی است.

کد مطلب 4136997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها