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۷ آذر ۱۳۸۵، ۲۱:۱۱

تاکید مجدد عنان بر مشارکت ایران و سوریه در حل مشکلات عراق

تاکید مجدد عنان بر مشارکت ایران و سوریه در حل مشکلات عراق

کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بار دیگر خواستار مشارکت تهران و دمشق برای حل مشکلاتی شد که عراق با آنها رو به روست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا ، عنان امروز سه شنبه در دفتر سازمان ملل در نیویورک گفت که ایران و سوریه باید بخشی از راه حل مسئله عراق باشند.

عنان که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد افزود: پر واضح است که این دو کشور نقشی برای ایفا کردن دارند و ما باید آنها را بخشی از راه حل به شمار آوریم و به  ایران و سوریه اجازه دهیم تا به ما برای حل معضلات عراق کمک کنند.

وی روز گذشته نیز نارضایتی خود را از وضعیت عراق اعلام کرده بود.

عنان که پیشتر نیز به ویژه در نشست سال گذشته در لندن خواستار مشارکت ایران و سوریه برای حل مشکلات عراق شده بود، روز دوشنبه عراق را کشوری در آستانه جنگ داخلی توصیف کرد و خواستار انجام اقداماتی فوری برای خروج این کشور از وضعیت بحرانی شد.

در همین رابطه رایزنی هایی در منطقه بین ایران، سوریه، و عراق برای رفع نا آرامی ها در این کشور وجود دارد و جلال طالبانی رئیس جمهور عراق برای دیدار با مقام های ایران هم اکنون در تهران مشغول مذاکرات است.

از سوی دیگر جرج بوش رئیس جمهور آمریکا قرار است پس از دیدار با رهبران ناتو در استونی عازم اردن شود و نشستی سه جانبه بین او و نوری المالکی نخست وزیرعراق و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن برای بررسی آخرین تحولات عراق صورت گیرد.

کد مطلب 413719

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