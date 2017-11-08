طرح اولیه ابرخودروی بدون باتری ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، لامبورگینی مشغول همکاری با مهندسان MIT است تا یک ابرخودروی تمام الکتریکی بدون باتری بسازد. درهمین راستا آنها طرح اولیه خودروی لامبورگینی Terzo Millennio را ارائه کرده اند که از نانوتوب های کربنی ساخته می شود. بدنه این خودرو به عنوان یک ابر مخزن عمل می کند بنابراین نیازی به باتری نخواهد بود.

البته ممکن است ساخت چنین خودرویی سال ها طول بکشد. اما در حال حاضر حتی بهترین باتری ها نیز در ابرخودرو دوام نمی آورند. زیرا آنها بسیار سنگین هستند. از سوی دیگر اگر خودرو از باتری های کوچکتری استفاده شود که سبکتر باشد و حجم کمتری اشغال کند، شارژ خودرو سریعتر تمام می شود و روی عملکرد آن تاثیر می گذارد.

جالب آنکه ابر مخزن ها را می توان از کربن ساخت. زیرا این ماده انعطاف پذیر را می توان به شکل بدنه خودرو در آورد. به این ترتیب از وزن خودرو کاسته می شود. از سوی دیگر ابرمخزن ها بسیار سریع تر از باتری انرژی را ذخیره و آزاد می کنند و همین امر به بهبود عملکرد خودرو کمک می کند.

در این طرح برای هر یک از چرخ های خودرو یک موتورالکتریکی ساخته می شود تا انرژی مورد نیاز آن را تامین کند.

یکی دیگر از ویژگی های جالب بدنه این طرح، قابلیت خود ترمیمی آن است. حسگرهای موجود در بدنه خودو هرگونه خراشی را ردیابی می کنند و به سرعت آن را با توب های کربنی کوچک پر می کنند. اما اگر خراش بزرگ باشد، به راننده اطلاع داده می شود.

با این وجود ممکن است ساخت ابر خودرویی با این مشخصات سال ها طول بکشد.