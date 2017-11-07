وجود بیش از ۱۲۱ هزار معلول ضایعه نخاعی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شبنم جهانشاد امروز سه شنبه در نشست هم اندیشی با کارشناسان توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه که در محل مجتمع فرهنگی-آموزشی بهزیستی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: طرح توانمندسازی فرایندی است که افراد از طریق آن کنترل بیشتری بر تصمیم گیری ها و فعالیت هایی که منجر به سلامتی می شود را دارند.

وی افزود: طرح توانمندسازی افراد از سوی سازمان بهزیستی برای مددجویان دارای آسیب نخاعی، سالمندان دارای معلولیت و افراد دارای آسیب حسی شامل(بینایی و شنوایی) است.

به گفته کارشناس دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، توانمندسازی معلولان از دو طریق حذف موانع فعالیت های آنها و همچنین افزایش توانایی، قابلیت معلولان و عاملیت آنهاست.

جهانشاد اضافه کرد: در کشور بر اساس آخرین آمارها ۲۱ هزار و ۷۱۲ معلول ضایعه نخاعی داریم و آن دسته از معلولان ضایعه نخاعی که مشخصات آنها در بانک اطلاعات سازمان بهزیستی به صورت ماهیانه حق پرستاری می گیرند.

این مسئول با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی افراد داری آسیب نخاعی زیر ۵ سال در استان کرمانشاه، گفت: این طرح با وجود کارشناسان مجرب توانبخشی در کرمانشاه تاکنون به صورت موفقیت آمیز به اجرا درآمده است.

کارشناس دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: کرمانشاه جزو استان های برتر در اجرای طرح توانمندسازی معلولان است و این طرح شامل مناسب سازی منازل، آموزش به فرد معلولان و خانواده های آنها، اقدامات توانپزشکی و آماده سازی شغلی است.

جهانشاد یادآور شد: طرح توانمندسازی معلولان در ۱۹ استان کشور اجرا می شود که در کرمانشاه به دلیل بدنه قوی کارشناسی اعتبارات بیشتری نسبت به سایر استان ها تعلق می گیرد.