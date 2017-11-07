رشته های ورزشی رزمی ظرفیت بالایی در پردیس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیفی طی نشستی که برای معرفی حسن شاکری به عنوان رئیس و فاطمه حیدری به عنوان نایب رئیس هیات رزمی شهرستان پردیس، برگزار شد، ضمن تقدیر از فعالیت‌های حاضرین در جلسه، اظهار داشت: هیات ورزشهای رزمی یکی از هیات هایی است که به تشکیل شورای هم اندیشی اهمیت بسیاری قائل است و این کار بسیار مهم و ارزنده‌ای است.

وی گفت: در این شورا از نظرات مربیان و اعضای هیات کمال استفاده و بهره را خواهیم برد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس هیات ورزش های رزمی را به جهت تنوع سبک ها متنوع و بزرگ دانست و اعلام کرد: شهرستان پردیس از گذشته و اکنون در این رشته از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است، که امیدواریم با پتانسیل‌های رئیس و نایب رئیس این هیات و برنامه ریزی های کارشناسان و ارایه گزارشات در ارتقاء جایگاه ورزش های رزمی گام برداریم و این امید در بخش بانوان قطعا قوی تر خواهد بود.

وی افزود: بنده به توانایی های این هیات ایمان داشته و آغاز کار هیات جدید را به جامعه ورزش های رزمی شهرستان پردیس تبریک عرض می کنم.

گفتنی است در پایان از زحمات سمیرا هاشمی به جهت هدایت بخش بانوان هیات رزمی شهرستان در سنوات گذشته قدردانی شد و به پیشنهاد شاکری رئیس هیات، طی حکمی از سوی سیفی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس، حکم مسئولیت فاطمه حیدری به وی ابلاغ شد.