برپایی ۵ موکب اربعین در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه ناحیه ثارالله شیراز، سرهنگ موسی زارعی، گفت: همزمان با تجمع عزاداران حسینی روز اربعین در شیراز ۵موکب توسط حوزه های بسیج ناحیه ثارالله در مسیرهای راهپیمایی اربعین در سومین حرم اهل بیت (ع) برپا می شود.

وی افزود: موکب فدائیان ثارالله در چهارراه پارامونت ،موکب عقیله بنی هاشم در چهار راه مشیر ، موکب علی بن موسی رضا (ع) در بین الحرمین و دو موکب خادمین حسین وکاتبان حسینی در خیابان ۹دی جنب حرم مطهر توسط معاونت فرهنگی ، کانون هنرمندان وحوزه های مقاومت سپاه ثارالله شیراز آماده وتجهیز می باشند .

وی با اشاره به اینکه برای برپایی باشکوه تجمع مردمی اربعینیان مسیراصلی راهپیمایی پیش بینی شده است، گفت:مردم متدین وولایتمدار شیراز واستان فارس در روز اربعین ازساعت ۸صبح مسیر چهار راه پارامونت به سمت چهارراه خیرات به چهارراه مشیر ودر نهایت به محل تجمع اربعینیان در حرم مطهر شاهچراغ گردهم می آیند.

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز گفت: موکب های اربعین در شیراز با پذیرایی از زائرین و نقاشی وخطاطی آماده عزاداران دلداده اربعین می باشند.