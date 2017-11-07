ملاک انتصابات شهردار تهران رزومه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیخ با تاکید بر اینکه دیدگاه شهردار تهران برای انتصابات مدیران رزومه نیست، گفت: دیدگاه شهردار تهران این نیست که افراد براساس روزمه مورد ارزیابی و انتصاب قرار گیرند. بدیهی است که داشتن استعداد و قابلیت انجام کار، اهمیت فراتری از روزمه دارد.

وی با اشاره به اینکه رویکردهای نوین علمی بر استعدادها و قابلیت های افراد برای مدیریت تاکید دارد، تصریح کرد: جوانان منشاء نوآوری، خلاقیت و ارائه راهکارهای خلاقانه در حل مشکلات و معضلات هستد که شهردار تهران همواره با تاکید بر جوانگرایی توصیه اکیدی برای استفاده از جوانان، بالاخص افرادی که با رویکردهای مدیریت جدید و همسو با انتخاب مردم داشته است.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با اشاره به فراوانی انتصابات مدیران شهری از ابتدای مدیریت جدید، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۸.۵ درصد از پست های مدیریتی به افراد زیر ۴۰ سال، ۳۰.۲ به افراد بالای ۵۰ سال، ۴۱.۳ درصد انتصابات افراد بین ۴۰ تا ۵۰ سال بوده است که با نگاهی اجمالی به آمار ذکر شده ۳۰ درصد پست های مدیریتی در اختیار جوانان ۳۰ تا ۴۰ سال قرار گرفته و گواهی بر توجه مدیریت شهری به جوانگرایی است.

وی با اشاره به گرایش سیاسی مدیران منصوب شده نیز خاطرنشان کرد: در بین مدیران منصوب شده ۳۶.۵ درصد از افراد گرایش سیاسی پررنگ اصلاح طلبی داشته اند، ۶.۳ درصد مدیران، منتسب به اصولگرایان هستند و مابقی مدیران از افراد مستقلی هستند که گرایش سیاسی پررنگی نداشته و در شهرداری تهران با مدیریت شهری جدید همسو و آمادگی همکاری و به اشتراک گذاشتن تخصص و تجربه خود در سیستم مدیریت شهری جدید هستند.

شیخ با بیان اینکه تخصص مدیران منصوب شده در دوره مدیریت جدید نیز قابل دفاع است، گفت: ۲۰.۵ درصد مدیران دارای مدرک دکتری، ۵۴ درصد افراد مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر و مابقی دارای مدرک لیسانس هستند که نشان می دهد که ملاک انتصابات شهردار تهران علاوه بر توجه به جوانگرایی، تخصص گرایی نیز بوده است که قابل دفاع بوده و تلاش شده با به کارگیری نخبگان علمی و تجربی، از شور و خلاقیت جوانی در کنار گرایشات اصلاح طلبی استفاده شود.

وی از تدوین آئین نامه ای برای انتصابات در شهرداری تهران خبر داد و گفت: این آئیین نامه با توجه ویژه به جوانان و جلوگیری از فامیل سالاری و تبارگرایی، به عنوان شرط اساسی تدوین شده است و توجه ویژه ای به افرادی که همسو با نظام مدیریت شهری جدید دارد.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این آئین نامه در کنار ارزیابی های دقیق علمی و موشکافانه می تواند به تقویت نظام انتصابات در شهرداری تهران کمک کند.