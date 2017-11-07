نماد بازار در معرض تهدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن رسولی در بیستمین جلسه شورا پس از گزارش رییس اتاق اصناف تهران گفت: تردیدی نیست که استحکام نماد بازار و اصناف با سرعت در معرض تغییر و تخریب است.

وی ادامه داد: نماد بازار و کسبه آن نه تنها از نمادهای قوام یافته هویت شهری محسوب می شوند بلکه در حوزه هویت ملی نیز تشکیل دهنده ی بخش اعظمی از سرمایه اجتماعی کشور بوده که متاسفانه امروز فاقد این کارکرد هستند.

وی افزود: ای کاش آقای فاضلی به این موضوع اشاره می کردند که از ۴ سال پیش چه اندازه حجم داد و ستد ها بر اساس اعتباری صورت می گیرد و امروز تعداد چک های برگشتی چه میزان است.

رسولی گفت: امروز جوامع با سرعت در حال ورود به جامعه شبکه ای و تغییراتی که ناشی از جامعه اطلاعاتی در آن می شود هستند، هوشمندسازی، شیوه های نوین توزیع کالا و خدمات نظیر اسنپ و دی جی کالا و در کنار اینها رشد قارچ گونه مراکز تجاری همه تهدید کننده نماد بازار است.

رسولی گفت: در این میان اتاق اصناف با همکاری سایر نهادها از جمله مجلس و شورا باید به این فکر باشیم که چگونه می توانیم به جای مشاهده تعارض میان نظام سنتی و قدیمی توزیع کالا و خدمات با نظام مدرنی، پیوند و آشتی برقرار کنیم. در این زمینه ایجاد کارگروه های مشترک می تواند مثمر ثمر باشد.

وی یادآور شد: باید به سرعت به فکر احیای میراث هویتی (بازار) باشیم تا در آینده ای نه چندان دور شاهد مسائلی نظیر آنچه امروز بر سر تاکسیرانان آمده در بخش های دیگر نباشیم.

در این جلسه الهام فخاری نیز گفت: توجه به ضرورت حضور اصناف به عنوان شرکای مهم زندگی شهری و مدیریت شهری ارزنده است. به ویژه در شورای شهر همینجا برای ارتقا و بهبود اصناف می توان اعلام آمادگی از سوی شورای شهر و نهادهای تخصصی علمی را جدی گرفت.

وی ادامه داد: آقای فاضلی به درستی به حق اصناف بر گردن شهر و کشور سخن گفتند ولی من می خواهم به روی دیگر سکه یعنی مسئولیت اشاره کنم. اصناف باید در چگونگی ایفای وظایف و مسئولیت های مدنی، ایمنی، اجتماعی و بهبود کیفیت شان بازنگری کنند. کاستی در هر یک از حوزه های مسئولیتی اصناف می تواند به مخدوش شدن اعتماد در بخش های اداری و اجتماعی و اقتصادی مرتبط باشد. اعتماد زیر ساخت سرمایه اجتماعی برای اصناف در رابطه با مردم و در میان خود اصناف را فراهم می کند و نیازمند توجه و آسیب شناسی است.

فخاری یادآور شد: نکته دوم توجه به جدی گرفتن نظام ارزیابی، مقایسه و ارتقا صنوف است. چون باید میان صنف موفق و ناموفق تمایز قائل شویم. همچنین آموزش هایی مناسب از جمله دوره های B.A (در مقایسه با MBA) برای فعالان اقتصادی اصناف برنامه ریزی شود که این امر در کشور های توسعه یافته مد نظر قرار داده شده است.

رییس کمیته اجتماعی شورا یادآور شد: نکته آخر توجه به تفاوت اشتغال و کار آفرینی است. ایجاد فرصت های شغلی با کار آفرینی که کانون آن نو آوری و خلاقیت است متفاوت می باشد. پیشنهاد می کنم اتاق اصناف به راهبرد های نو آوری و خلاقیت به ویژه IT-BASE برای بهبود در آینده توجه بیشتری داشته باشد.