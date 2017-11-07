یکه تازی مس سونگون ورزقان در مسابقات لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مس سونگون ورزقان که در چند فصل اخیر همواره یکی از تیم‌های مدعی کشور در لیگ برتر فوتسال بوده است که امسال با تغییرات مدیریتی و جوانگرایی در کادر فنی و تیم توانسته بیش از پیش در مسابقات خود موفق ظاهر شود و با فاصله ۴ امتیازی که در صدر جدول از حریفان گرفته به قهرمانی نزدیک تر شود؛ هرچند تا پایان فصل و رسیدن به قهرمانی راه دراز و پر فراز و نشیبی در پیش دارد.

به نظر برخی این موفقیت‌ها را بر نتابیده و تخریب و حاشیه سازی برای این تیم محبوب آذربایجان را در دستور کار قرار داده‌اند موضوعی که از ابتدای فصل به طرق مختلف قابل مشاهده بود ولی اکنون با بردهای پیاپی مس و ناکامی دیگر مدعیان این حواشی و تخریب‌ها شده یافته به گونه‌ای که در دوهفته اخیر مدیران دو تیم مدعی و تعقیب کننده مس که بازیکنان بزرگ و ملی پوش بسیاری در اختیار دارند بعد از فاصله گرفتن مس صدر نشین از آنان، برای تخریب کمر همت بسته‌اند تا به این طریق بتوانند ناکامی‌های خود در زمین بازی را جبران نمایند.

در این بین حتی به فدراسیون فوتبال نیز اتهاماتی وارد شده و مسئولین فدراسیون را به حمایت از تنها نماینده آذربایجان در لیگ برتر فوتسال کشور متهم کرده‌اند غافل از اینکه مردم ورزش دوست و پرشور آذربایجان با این تخریب و حاشیه‌سازی‌ها بیگانه نیستند و دو فصل پیش نیز در لیگ برتر فوتبال به واسطه‌ جام قهرمانی که در یک بازی جنجالی برای تیم محبوب تراکتورسازی تبریز از دست رفت با این مسائل آشنا شده‌اند.

در این بین انتظار می‌رود فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال این فدراسیون با این گونه بی‌اخلاقی‌ها برخورد نماید و اجازه ندهد فضای سالم و اخلاق‌مدار ورزش کشور جای خود را به کج روی‌ها اخلاقی دهد.