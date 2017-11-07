ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۸ هزار هکتار باغ در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: این میزان سطح ۳۰ هزار هکتار باغ در چهارمحال و بختیاری بارور است.

وی عنوان کرد: هشت هزار هکتار باغ در استان چهارمحال و بختیاری نهال تازه کاشته شده وغیر بارور است.

۱۸۰ هزار تن انواع محصولات باغی در چهارمحال و بختیاری تولید می شود

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: سالانه در چهارمحال و بختیاری ۱۸۰ هزار تن انواع محصولات باغی تولید می شود.

وی عنوان کرد: مهمترین محصولاتی باغی چهارمحال و بختیاری شامل سیب، هلو، گردو، بادام، انگور، گیلاس، آلبالو، زردآلودو... است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مهمترین محصول تولیدی باغی این استان بادام است، ادامه داد: هم اکنون این استان رتبه اول تولید بادام کشور را به خود اختصاص داده است.