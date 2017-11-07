تشدید مواضع ضد ایران جدا از شکست تروریستها نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز با علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری دیدار کرد.

در جریان این دیدار آخرین تحولات مربوط به جنگ سوریه مورد رایزنی قرار گرفت و تاکید شد که جنگ ضد گروههای تروریستی تا بازگشت امنیت و ثبات به همه اراضی سوریه ادامه می یابد.

بشار اسد تاکید کرد: تشدید مواضع برخی کشورهای منطقه ای و غربی ضد ایران و تلاش ها برای بی ثباتی کشورهای دیگر منطقه را نمی توان از زوال و شکست گروههای تروریستی در سوریه و عراق جدا دانست.

وی بیان کرد: این هرگز دمشق وتهران را در ادامه فعالیت برای تقویت ثبات در منطقه و دفاع از منافع مردمشان باز نمی دارد.

بشار اسد گفت: جنگی که ارتش سوریه و متحدانش درگیر آن هستند فقط ضد تروریسم نیست بلکه ضد تلاش هایی است که با هدف بهره برداری از تروریسم و استفاده از آن برای تجزیه کشورها و تضعیف آنها صورت می گیرد.

رئیس جمهور سوریه بیان کرد: پیروزی های به دست آمده ضد گروههای تروریستی از حلب شروع و در دیرالزور تمام نمی شود، ضربه مهلکی به طرح های تجزیه طلبانه و اهداف تروریسم و کشورهای حامی آن وارد کرد.

از سوی دیگر ولایتی تاکید کرد: پایداری سوری ها و جانفشانی های آن در طی هفت سال جنگی که ضد سوریه به راه انداخته شد و امکانات فراوانی برای ویرانی سوریه و فروپاشی آن به کار گرفته شد بر حفظ وحدت سوریه نقش داشت.