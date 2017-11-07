تصمیمات احساسی باعث مشکل برای مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی عصر سه شنبه در مراسم معارفه شهردار شیراز افزود: خدماتی شده اما کمبودهایی نیز وجود دارد بارها شده افرادی با سلام و صلوات آوردیم اما در زمان رفتنشان نیز خوشحالی می کنیم.

وی ادامه داد: در حرف زدن همه عالم هستیم اما امروز ۴۰۰ هزار نفر حاشیه نشین داریم، شهر جدیدی ساخته شده با هزاران مشکل، کودکان کار در خیابان ها حضور دارند.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: احساساتی به دنبال رای هستیم و نتیجه آن بروز مشکلات برای مردم است که نتیجه آن نیز همین شهرهای جدید است و شیراز اگر بزرگ شده به معنی تغییر واقعی نیست.

رضایی افزود: پل سازی خوب است اما انتقال ترافیک انجام شده نه اینکه ترافیک رفع شده باشد و این نشان از فعالیت احساساتی و عدم استفاده از خرد جمعی است.

وی ادامه داد: تشکیل شورا بسیار مطلوب بود که استفاده از جمع و خرد می شود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید نگاه تعریف از تمام کسانیکه کار کرده اند داشته باشیم.

رضایی یادآور شد: مشکلات ساختاری داریم و راه اندازی همین شورا نیز حالت حضور افتخاری و برای انجام کار بود.