فرخ افتخاری در حاشیه همایش " بتون و کاربردهای آن " در سازمان فنی و حرفه ای غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: به لحاظ اهمیت فراوانی که آموزش در صنایع مختلف دارد، این سازمان در نظر دارد مراکز آموزش فنی و حرفه ای خود را در کنار شهرک های صنعتی نیز راه اندازی کند تا دسترسی کارگران و کارفرمایان به این مراکز آسان تر باشد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون مراحل اداری ایجاد مراکز فنی و حرفه ای در شهرک های صنعتی در حال انجام شد و به محض طی تشریفات قانونی 72 مرکز با هدف آموزش نیروهای کارآمد در شهرک های صنعتی کشور ایجاد خواهند شد.

افتخاری با اشاره به اهمیت فراگیری آموزش های حرفه ای در رشد و توسعه صنایع کشور، یادآور شد: نیروی کارآمد محصول مرغوب را با کمترین هزینه و زمان تولید خواهد کرد و این محصول نیز قابلیت صادر کردن و عرضه در بازارهای جهانی را دارد بنابراین نیروی حرفه ای از مهمترین عناصر در رشد و توسعه صنعت کشور است.

وی یادآور شد: طرحی در هیئت دولت به تصویب رسیده که بر اساس آن، کارگرانی از بیمه بهره مند می شوند که دارای مدرک مهارت فنی و حرفه ای باشند .

افتخاری تصریح کرد: اجباری بودن کسب مدرک فنی برای استفاده از بیمه فرصت مناسبی برای استفاده کارگران از آموزش های تخصصی است زیرا بر همین اساس بخش عمده مشکلات بخش کارگری کشور که نداشتن سواد و مهارت کافی است حل خواهد شد.

وی تاکید کرد: در صورت اجرای این مصوبه ، دولت بخش آموزش در صنایع کشور به جایگاه واقعی خود نزدیک می شود و نیازهای کشور در زمینه تامین نیروی کارآزموده نیز مرتفع خواهد شد.

همایش یک روزه " سیمان و کاربردهای آن " با حضور 150 نفر از کارشناسان سیمان ، مدیران فنی و صنایع و مربیان فنی و حرفه ای صنعت ساختمان فنی و حرفه ای غرب استان تهران در کرج برگزار شد.