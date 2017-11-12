صادرات متکدی از آن سوی مرزها به کرمان/ درآمد میلیونی در معابر شهر

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: هر سال با آغاز فصل برداشت پسته حجم قابل توجهی از اتباع خارجی از پاکستان و افغانستان راهی استان کرمان می شوند و در زمین های پسته مشغول به کار می شوند و کودکان و سالمندانشان را هم در معابر شهر برای تکدی گری به کار می گمارند.

ترحمی که زمینه سوء استفاده از کودکان را فراهم می کند

کافی است این روزها سری به معابر شهر کرمان بزنید در پشت هر چراغ قرمز کلکسیونی از مشاغل مختلف از جمله گل فروشی، شستشوی شیشه خودروها، فروش فال، فروش ظرف و ... مشاهده می شود.

جالب اینکه در پس چهره کودکان معصومی که در حال گدایی در خیابان ها، پارکها و معابر شهر هستند و قدشان به زحمت به شیشه خودروها می رسد افراد سو جویی چند متر آن سو تر مراقب کودکان هستند و پول هایی را که مردم از سر ترحم به بچه ها می دهند جمع آوری می کنند و اکثرا این کودکان با شکم خالی سر به بالین می گذارند.

با این وجود مردم کمتر از وجود افراد پشت پرده کودکان خیابانی خبر دارند و ادامه کمک مالی به کودکان موجب می شود بازار مکاره و سوء استفاده از کودکان کار و خیابانی هم داغ باشد.

اگر به خبرهای سال های اخیر نگاهی بکنید بارها مسئولان شهر کرمان از جمع آوری متکدیان و ایجاد شهر بدون گدا در کرمان خبر داده اند، وعده هایی که هیچ گاه رنگ واقعیت به خودنگرفته است.

در مقابل هر سال بر تعداد متکدیان هم افزوده شده است، نکته قابل توجه این است که با نگاهی به این افراد نمی توان ملیت آن ها را تشخیص داد، بسیاری از این افراد هوشمندانه لباس های ایرانی به تن می کنند و حتی برای اینکه ملیتشان مشخص نشود از حرف زدن خودداری می کنند.

اما بررسی مسئولان در استان کرمان نشان می دهد تعداد قابل توجهی از این افراد افغان و یا پاکستانی هستند و گاه از استان های هم جوار به شهر کرمان می آیند و به صورت حرفه ای و فصلی اقدام به تکدی گری می کنند و با سرد شدن هوا به شهرهای دیگر می روند.

در این زمینه با یک کارشناس اجتماعی به گفتگو نشستیم، مریم بنی اسدی با اشاره به اینکه کودکانی که در خیابان ها آواره هستند اکثرا مورد سوء استفاده دیگران قرار گرفته اند و تنها از چهره کودکان برای به رحم آوردن دل مردم استفاده می کنند.

وی بیان کرد: بسیاری از این کودکان سوء تغذیه دارند و یا بی سرپرست هستند و یا اینکه پدر مادر معتاد دارند این دسته کودکان اکثرا ایرانی هستند و بخش کوچکی از متکدیان را تشکیل می دهند اما بخش قابل توجهی از این کودکان اتباع بیگانه هستند که به صورت غیر مجاز وارد کشور می شوند و چهره شهر ها را مخدوش می کنند.

بنی اسدی افزود: اکثر این افراد دارای چالش های عمیق اجتماعی و آسیب های مختلف بهداشتی و اجتماعی هستند.

وی بیان کرد: به این کودکان باید کمک کرد اما این کمک مالی نیست به مردم توصیه می کنم در اتومبیل خود بیسکویت، لباس گرم، غذا و کالاهایی از این دست نگهداری کنند و در مواجه با این کودکان به آن ها کمک کنند.

وی بیان کرد: بخش دیگری از این افراد متکدیان حرفه ای هستند که در سر چهار راه ها گاها سرقفلی دارند اگر مثلا از فلان چهار راه گذر کنید صبح یک نفر را می بینید و عصر فرد دیگری که سال هاست در حال گدایی در یک منطقه هستند و به این کار عادت کرده اند.

مردم شهر دلیل اصلی حضور متکدیان غیر بومی در کرمان هستند

بندی اسدی افزود: قانون گذار برای این افراد جرم تعیین کرده است و مجازات هایی از جمله تصرف کلیه مالی که کسب کرده اند و زندان در پی دارد.

در حالیکه مهمترین عامل وجود گدا در کرمان همچنان پا برجاست و مردم از سر ترحم زمینه سوء استفاده از کودکان را فراهم می کنند هنوز هم وعده های برخی از مسئولان در خصوص ایجاد شهر بدون گدا در کرمان ادامه دارد.

خدادادی، رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر کرمان در این خصوص گفته است که سال ۹۷ سال بدون گدا در کرمان خواهد بود.

خدادادی می گوید: دبیرخانه ای برای این کار در فرمانداری ایجاد شده است به گفته او همه دستگاه های مسوول پای کار هستند.

مصوبات سال‌های گذشته به خوبی اجرا نشده است

اما فرماندار کرمان که در زمان تصدی گری در شهرداری کرمان یکی از دغدغه هایش تبدیل کرمان به شهر بدون گدا بوده است به خبرنگار مهر می گوید: تبریز نماد این شعار در کشور است، دلیل این امر هم کارهای جامعه محوری است که در محله ها صورت گرفته است و مردم به افراد کم بضاعت کمک می کنند و از سوی دیگر به کسی در ملاء عام کمک نمی کنند.

علی بابایی افزود: ما هم باید همین راه را پیش بگیریم در همین راستا کارهای محله محور با تکیه برتوان ان جی او ها در کرمان در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با سمن ها و مسئولان مرتبط برگزار شده است.

وی به مردم کرمان گفت: تا زمانی که به این افراد کمک می کنید هنوز هم شاهد حضور آنها در کرمان هستیم جالب است بدانید ۳۵ درصد از این افراد ایرانی نیستند و صرفا برای گدایی به کرمان می آیند.

گروه های سازماندهی شده شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی می شوند

وی گفت: برخی از آنها تحت نظارت گروه های سازماندهی شده گدایی می کنند که با همکاری شهرداری و نیروی انتطامی این افراد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی بیان کرد که تنها در هفته گذشته ۲۴ نفر از متکدیان از شهر کرمان جمع آوری شده اند اما جمع آوری این افراد چاره کار نیست چون سالهاست، جمع اوری می شوند و بعد از مدتی به شهر باز می گردند.

سرپرست فرماندار کرمان بیان کرد: سال گذشته ۶۶۶ نفر جمع آوری شدند که افغان ها و پاکستانی ها بخش قابل توجهی از آن ها را تشکیل می دهند.

وی به وجود دستگاه های مختلف در زمینه جمع آوری متکدیان اشاره کرد و گفت: هر یک از آن ها که به وظیفه خود عمل نکنند متکدیان بار دیگر به شهر باز می گردند.

بابایی از وجود اردوگاه ویژه نگهداری متکدیان در کرمان خبر داد و گفت: تمام سعی ما رفع این مشکل در شهر است اما بدون کمک مردم هیچ امکانی در این خصوص وجود ندارد.

متکدیان به زور طلب کمک می کنند

مردم کرمان هم به شدت از حضور گسترده متکدیان در شهر نگران هستند، یکی از شهروندان کرمانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: چند روز قبل به همراه خانواده برای خرید میوه به یکی از مراکز خرید مراجعه کردم که همزمان با ورود من تعدادی زن که بچه به بغل بودند با لباسهایی که مشخص بود محلی نیستند و به زبان فارسی هم صحبت نمی کردند وارد شدند و نه اینکه گدایی کنند بلکه به راحتی دست در خرید مردم می کردند و وسایل مردم را برمی داشتند.

محمد اکبری افزود: باعث تاسف است که چنین افراد غیر بومی به راحتی در شهر حضور پیدا می کنند و به این سبک گدایی می کنند.

نقش دستگاه های حمایتی برای کمک به مستمندان واقعی چیست

وی در پاسخ به ادعای ایجاد شهر بدون متکدی افزود: واقعا درک نمی کنم چگونه مردم دلشان برای چنین افرادی می سوزد و با دادن پول این افراد را به ادامه گدایی ترغیب می کنند.

زهرا برازنده دیگر شهروند کرمانی است که در گفتگو با مهر می گوید: چند شب قبل فرزندم را برای بازی به پارک مادر کرمان بردم متاسفانه تعداد افراد سود جو بچه ها را برای گدایی در بین مردم رها کرده بودند و خودشان در تاریکی درختان اوضاع را زیر نظر داشتند.

وی افزود: گدایی کودکان بسیار منظره بدی را در این پارک که در یکی از مناطق توسعه یافته کرمان قرار دارد ایجاد کرده بود و نکته آزار دهنده این بود که چندین نفر در لابه بلای درختان و تاریکی مراقب این کودکان بودند که در صورت کمک مردم وجه آنها را جمع آوری کنند.

وی افزود: برای مسئولان شهر کاری ندارد که یک شب با مراجعه به این پارک چنین مناظری را ببینید.

اما نباید این نکته را هم فراموش کرد که در کنار متکدیان خارجی و افرادی که حرفه ای دست به گدایی می زنند، بخشی از این گدایان بومی و نیازمند هستند این روزها به هر چهارراه و معبری و یا پمپ بنزین در کرمان مراجعه کنید حضور کودکان و یا افراد سالمندی را می بینید که از جبر روزگار دستشان را به سمت سایرین دراز کرده اند و در مقابل این آسیب اجتماعی این فکر به ذهن شهروندان خطور می کنند که نقش دستگاه های حمایتی برای کمک به افراد مستحق و دستگاه های نظارتی برای برخورد با گداهای حرفه ای برای ساماندهی این وضعیت چیست؟