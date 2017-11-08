فرهنگ عاشورایی مرزها را درنوردید/ اربعین فرصت یکدلی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: زائران آذری مدت ها است که از مرز شمال استان اردبیل خود را به کربلا می رسانند. عزادارانی که به پاس استقبال برادران دینی خود با امنیت و آرامش در سوگ حسین (ع) نشسته و مشق عشق می کنند.

امسال اما استقبال از عزاداران حال و هوای دیگری داشت. امسال در هیاهوی جنگ ها و دشمنی ها، دست عطوفت ایرانی به سوی برادر دینی خود دراز شد تا بینندگان بدانند که فرهنگ عاشورا همین یک دلی ها بوده و هست.

نه مرزی در میان است و نه دسته‌بندی. ایرانی در کنار آذری به سوگ حسین (ع) نشسته است. اینجا همه عزادار امام عاشقان‌اند.

برادران ایرانی مهمان‌نواز عاشقان حسین هستند

زائری به همراه همسر و دختر خود یکی از آرزوهای خود را زیارت قبر امام حسین (ع) عنوان کرد و در حالی که دست‌های شکر به آسمان بلند کرده، فرصت پیاده‌روی اربعین را یکی از الطاف خدا به او و خانواده‌اش دانست.

این زائر آذری با اشاره به خدمات مطلوب در پایانه مرزی بیله سوار تصریح کرد: انتظار این همه مهمان‌نوازی را نداشتیم.

وی معتقد است در وضعیتی که آتش جنگ در خاورمیانه افروخته شده، مهمان‌نوازی، عطوفت و حمایت ایرانی‌ها بیانگر عقاید انسان دوستانه مسلمانان است.

زائر دیگری که نام امام حسین (ع) را به لباس خود الصاق کرده از اینکه از کشور خود جمهوری آذربایجان خارج شده احساس غربت کرده است اما در ادامه زمانی که با مهمان‌نوازی موکب پایانه سال گذشته دو هزار زائر آذری را پذیرش کردیم اما به واسطه بهبود خدمات با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی امسال رشد ۹۸ درصدی زائران آذری را مواجه هستیم مرزی مواجه شده دلتنگی را از یاد برده و معتقد است این سفر یکی از بهترین سفرهایی است که تجربه کرده است.

اما در پایانه مرزی بیله سوار چه می‌گذرد؟ فرماندار بیله سوار در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به منظور استقبال از زائران کشور همسایه موکبی در پایانه برپا کردیم که با غذای گرم از مهمانان پذیرایی کنیم.

آرام حلیم با بیان اینکه اسلام دین انسان‌دوستی، برادری و برابری است، اضافه کرد: استقبال مطلوب از اتباع آذری موجب شده با رشد ۹۸ درصدی مسافرت زائران آذری مواجه شویم.

۳۷۵۰ زائر آذری به کربلا هدایت شدند

فرماندار بیله سوار تأکید کرد: پذیرش زوار از هشت آبان ماه آغاز شده و در این مدت سه هزار و ۷۵۰ زائر آذری به کربلا هدایت شدند.

حلیم با بیان اینکه ۷۳ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران مورد استفاده قرار گرفته است، اضافه کرد: ورود زائران آذری تقریباً به پایان رسیده است.

وی متذکر شد: سال گذشته دو هزار زائر آذری را پذیرش کردیم اما به واسطه بهبود خدمات با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی امسال رشد ۹۸ درصدی زائران آذری را مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه از پایانه مرزی بیله سوار زائران کشور جمهوری آذربایجان بعد از پذیرش و پذیرایی روانه مرز مهران شده‌اند، ادامه داد: تعدادی از زوار نیز از کشور روسیه به این پایانه وارد شده‌اند.

استقبال روستاییان ساکن در مسیر عبور زائران

نه تنها در پایانه مرزی بلکه مهمان‌نوازی اردبیلی‌ها در طول مسیر تردد زائران تا مرز مهران ستودنی است. تا جایی که به گفته فرماندار بیله سوار در طول مسیر تردد اتوبوس‌ها ساکنان روستاهای واقع در کنار جاده با اقلام مختلف از زوار پذیرایی می‌کنند.

در طول مسیر تردد اتوبوس‌ها ساکنان روستاهای واقع در کنار جاده با اقلام مختلف از زوار پذیرایی می‌کنند وی افزود: به منظور ترویج فرهنگ عاشورایی در نظر داریم سال آینده پایانه مرزی بیله سوار را به صورت ۲۴ ساعته فعال کرده و از سویی زمینه اسکان و پذیرایی از زائران را افزایش دهیم.

حلیم متذکر شد: علاوه بر این در روستای اینجیلی شهرستان بیله سوار نیز موکب پذیرایی از زوار دایر می‌شود.

هر چند پیش از این مسئولان از پیش‌بینی ورود هفت هزار زائر به پایانه مرزی بیله سوار گفته بودند اما در مجموع رشد تردد زوار آذری از پایانه مرزی بیله سوار نشان می‌دهد مناسبت پیاده‌روی اربعین توانسته فرصت مطلوبی برای معرفی عقاید، نظرات و مسئولیت‌ها در مقابل برادران دینی را بیان کند.

۱۷ هزار زائر اردبیلی رهسپار کربلا شدند

علاوه بر زوار آذری، امسال زوار اردبیلی نیز شور و شعفی را خلق کرده و گویی حماسه‌ای را در اربعین حسینی به ثبت رسانده‌اند.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل تاکنون ۱۷ هزار زائر حسینی از این استان عازم کربلای معلی شدند.

علی رحمتی با بیان اینکه جابه‌جایی زائران از هفتم آبان ماه آغاز شده و تا ۲۶ آبان ماه نیز ادامه دارد، اضافه کرد: اکنون ۴۵۰ دستگاه اتوبوس به منظور جابه‌جایی زوار اربعین مورد استفاده قرار گرفته و بدون مشکل انتقال زائران استان انجام می‌شود.

موکب‌های پذیرایی از زوار آذری برای برگشت زائران آماده‌سازی می‌شود. از سویی فرماندار بیله سوار به خبرنگار مهر گفت: این موکب‌ها برای ۲۸ صفر هم‌زمان با سالروز وفات پیامبر اکرم نیز آماده‌سازی خواهد شد.

به گفته حلیم در این روز نیز همه ساله زائران آذری به کربلا سفر می‌کنند که زمینه پذیرایی از آن ها فراهم خواهد شد.

یا حسین خاک پای زائران عزیزتر از جانت را طوطیای چشم ساختیم و مهمانان شیفته ات را روانه گنبد طلایی کردیم. امروز که مهمان‌نوازت هستیم باشد که آزادگی، صلابت و ایستادگی‌ات در مقابل ظلم و جور را آویزه چشم و دل کنیم. باشد که در مسیر عاشورا باشیم و عاشورایی.