راه یاب ملل مریوان در دیدار با نماینده قزوین شکست را پذیرا شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ هفته دوم رقابت های لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور شامگاه سه شنبه ۱۶ آبان ماه در شهرهای مختلف به پایان رسید.

راه یاب ملل مریوان نماینده کردستان در دومین بازی خود به قزوین رفت و در سالن شهید بابایی در مقابل شهرداری قزوین قرار گرفت.

در این دیدار نماینده استان کردستان همچون بازی قبلی خود با انگیزه و پر انرژی وارد زمین شد و در یک بازی نزدیک و پایاپای با نتیجه سه بر دو مغلوب شهرداری قزوین شد و نخستین شکست این مسابقات را از آن خود کرد.

راه یاب ملل مریوان در هفته سوم مسابقات لیگ دسته یک والیبال کشور میهمان شهرداری جوان ارومیه خواهد بود.

این مسابقات با شرکت ۱۵ تیم از سراسر کشور برگزار می شود و تیم های حاضر در دو گروه هشت و هفت تیمی به رقابت خواهند پرداخت.

راه یاب ملل مریوان نماینده کردستان در گروه یک با شهرداری جوان ارومیه، کاله جوان، کتان نور، توپگاه بابلسر، آق قلا، پاس خراسان و نماینده قزوین همگروه است و در تیم های لاستیک بارز کرمان، گل گهر سیرجان، ملوان، کریمه قم، نفت آبادان، عقاب و پرسپولیس گروه دوم این رقابت ها قرار دارند.

میثم حیدری، فردین قلعه قوند، امید اردلان، پارسا فرجی، محمد امین حیدری، شاهین حاج رسولی، سعید شازده احمد، هیوا پایدار، محمد عرب، اصغر نجفی، کاوان احمدی، سهیل برات زاده و عماد جوینده والیبالیست های تیم راهیاب ملل مریوان را تشکیل می دهند که به سرپرستی خبات بیگلر و مربیگری آرش صادقیانی به مصاف حریفان می روند.