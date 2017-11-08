بخشودگی مالیاتی برای شرکت های حامی ورزش/بسکتبال صاحب اسپانسر شد

حامد جولائی در گفت و گو با خبرنگار مهر،‌ از ورود اسپانسر و حمایت کننده مالی برای بسکتبالیست های کردستانی حاضر در رقابت های لیگ امید کشور خبر داد و گفت: جذب اسپانسر و حمایت کننده های مالی در کردستان بسیار محدود است و این موضوع یکی عوامل موثر در عدم حضور تیم های ورزشی در لیگ های معتبر کشوری به شمار می رود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار کرد: امسال با پیگیری های صورت گرفته از سوی شرکت های معتبر در کشور و استان توانستیم چند تیم ورزشی را برای تحت پوشش معرفی و وارد عرصه رقابت های کشوری کنیم.

وی افزود:‌ شرکت راه یاب ملل یکی از شرکت های معتبر در کشور است که در سال جاری با توافقات دو طرفه توانست فوتبال دختران استان و تیم والیبال مریوان را حمایت و روانه لیگ های کشوری کند.

جولایی گفت: در کردستان شرکت های دیگری همچون نارین صنعت آریا و گردون گشت وجود دارند که توانستند کاراته کاران استان را در بخش مردان و زنان در لیگ های کشوری حمایت کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ضمن قدردانی از حمایت کننده و شرکت هایی های که تعدادی از تیم های ورزشی را در سطح استان کمک کرده اند، گفت: امسال بخشی از تیم های صاحب نام استان مانند تیم هندبال دختران که با تلاش فراوان نتوانستیم اسپانسری را جذب نمائیم تاکنون با اعتبارات محدود دستگاه ورزش و جوانان کردستان روانه رقابت های لیگ برتر شدند.

وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته با یک شرکت معتبر در استان وارد مذاکره شدیم و در خصوص حمایت از بسکتبالیست های کردستانی حاضر در رقابت های لیگ امید کشور به نتیجه قابل قبولی رسیده ایم.

وی گفت: شرکت عمران پویش کردستان یکی از حمایت کننده هایی است که با ارتباط و جلسات متعدد توانستیم در بخش کمک به تیم بسکتبال وارد این عرصه نمائیم.

جولایی افزود: دستگاه ورزش و جوانان کردستان با توجه به اعتبارات محدود و قطره چکانی به تنهایی نخواهد توانست از تیم های ورزش حمایت نماید و این امر فقط با ورود خیرین و اسپانسرهای ورزشی به بخش قهرمانی امکان پذیر می باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان عنوان کرد: امسال کارخانه ها، شرکت ها و موسسات مختلف در کشور که بتوانند از تیم های ورزشی حمایت کنند با تأئید اداره کل ورزش و جوانان شامل بخشودگی مالیاتی خواهند شد.