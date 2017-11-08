به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز٬ یک نظر سنجی جدید نشان داد نزدیک به نیمی از اروپاییانی که صاحب خانه خود نیستند امید خود را به این که در آینده خانه‌دار شوند از دست داده‌اند که در این میان انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها بالاترین سطح بدبینی را دارند.

نظرسنجی داچ‌بانک نشان داد در کل ۴۸ درصد از افرادی که در ۱۳ کشور اروپایی زندگی می‌کنند و هنوز صاحب خانه نیستند معتقدند که هرگز نخواهد توانست صاحب‌خانه شوند و این درصورتی است که این موضوع برای اکثر آنها مهم است.

اکثریت غیرخانه‌دارها (۶۵ درصد آنها) می‌گویند صاحب‌خانه شدن خود را به عنوان سمبلی از موفقیت می‌دانند که این نشان می‌دهد خرید خانه برای این افراد تنها یک تصمیم مالی نیست.

در بالای لیست غیرخانه‌دارهایی که معتقدند خانه‌دار شدن نشانه‌ای از موفقیت است، لهستانی‌ها (۷۲ درصد)، ترک‌ها (۷۰ درصد) و رومانیایی‌ها(۷۰ درصد) قرار دارند.

یان‌برایت، اقتصاددان ارشد و مدیر گروه تحقیقاتی داچ‌بانگ می‌گوید: یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد بسیاری از افراد برای خرید خانه دچار سرخوردگی می‌شوند.

او می‌گوید: بسیاری از افراد به دنبال خریدن خانه هستند اما بسیاری قبول کرده‌اند که احتمال این‌که بتوانند چنین کاری بکنند بسیار کم است.

امید برای توانایی خرید خانه در انگلستان و آلمان در پایین‌ترین سطح قرار دارد. در این کشورها حدود ۵۶ درصد از مستاجران معتقدند که هرگز نخواهند توانست خانه بخرند.

قیمت خانه از خیلی پیش‌تر از این برای بسیاری از انگلیسی‌ها دور از دسترس بوده است. حتی با نامشخص بودن شرایط به علت برگزیت داده‌های اخیر نشان داده است که قیمت مسکن در ماه اکتبر با سرعت بیشتری رو به افزایش است.

در آلمان هم در سال‌های اخیر قیمت‌های خانه افزایش شدیدی داشته است. طبق تخمین‌های باندس‌بانک میانگین قیمت‌ املاک در شهرهایی مثل برلین، هامبورگ، مونیخ و فرانکفورت از سال ۲۰۱۰ تا کنون بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.