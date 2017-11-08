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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۵:۴۲

محققان هشدار می دهند؛

آلودگی هوا به سلامت روان آسیب می رساند

آلودگی هوا به سلامت روان آسیب می رساند

محققان با پی بردن به رابطه بین هوای سمی و پریشانی روانی دریافتند آلودگی هوا می تواند موجب بروز مشکلات سلامت روان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه واشنگتن، افزایش ذرات ریز در هوا بر سلامت روان تاثیر می گذارد.

انجام حاجت، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تاثیرات آلودگی هوا بر سلامت قلب و عروق و بیماری های ریوی نظیر آسم به خوبی به اثبات رسیده اند، اما این ناحیه از سلامت مغز حوزه جدید تحقیق است.»

مطالعه قبلی، رابطه بین آلودگی هوا را با بیماری قلبی، سکته مغزی، انواع سرطان ها و حتی مرگ زودرس نشان داده است.

به گفته محققان، آلودگی هوا با تغییرات رفتاری مرتبط است، چراکه موجب سپری کردن زمان کمتری در محیط باز و سبک زندگی بی تحرک تر می شود که می تواند بر پریشانی روانی یا انزوای اجتماعی تاثیر گذارد.

در این مطالعه، محققان به بررسی رابطه بین هوای سمی و سلامت روان بر حدود ۶۰۰۰ شرکت کننده پرداختند.

محققان دریافتند ریسک پریشانی روانی همراه با میزان ذرات ریز هوا افزایش می یابد.

ذرات ریز با قطر کمتر از ۲.۵ میکرومتر بسیار خطرناک تر از ذرات بزرگ تر از این میزان هستند چراکه این ذرات ریز به اسانی استنشاق شده و در جریان خوب جذب می شوند.

کد مطلب 4138112

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