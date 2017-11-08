داروهای رقیق کننده خون ریسک ابتلا به سرطان را کاهش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، قرص "وارفارین" یک داروی ارزان رقیق کننده خون است که معمولا برای بیمارانی که عروق پایشان در معرض لختگی بوده و همچنین بیماران مبتلا به تپش غیرعادی قلب موسوم به فیبریلاسیون دهلیزی تجویز می شود.

حال محققان نروژی عنوان می کنند این دارو ممکن است از ابتلا به هر نوع سرطان و بخصوص سرطان های پروستات، ریه و سینه پیشگیری نماید.

طبق این مطالعه، پیشگیری از سرطان روده تحتانی هم گزارش شده است اما فقط در مورد بیمارانی که وارفارین را به خاطر فیبریلاسیون دهلیزی مصرف کرده بودند.

جیمز لورنز، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه برگن نروژ، در این باره می گوید: «این مطالعه مشاهده ای با استفاده از داده های بیش از ۱.۲۵ میلیون فرد ۵۰ سال به بالا در نروژ انجام شد و نمی تواند رابطه علت و معلولی را اثبات کند.»

به گفته لورنز، «ما دریافتیم در بین افراد بزرگسالی که وارفارین مصرف می کردند، تعداد کمتری از آنها در مقایسه با افرادی که این دارو را مصرف نمی کردند، مبتلا به سرطان شدند.»

به گفته محققان، این مطالعه به معنای تجویز وارفارین برای کاهش ریسک سرطان نیست و هیچ کس نباید این دارو را با هدف پیشگیری از سرطان مصرف کند.

محققان تاکید می کنند رژیم غذایی سالم و ورزش همچنان شیوه های بهتر پیشگیری از سرطان نسبت به مصرف وارفارین هستند.

محققان با تحقیق بر مدل های آزمایشی سرطان دریافتند وارفارین موجب توقف گیرنده موسوم به AXL در سلول های تومور می شود که می تواند توضیح دهنده دلیل پیشگیری از سرطان باشد.