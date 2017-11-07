بزرگترین بازار هفتگی استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قائدی شهردار عالیشهر با بیان اینکه این بازار پس از سال‌های متمادی که در روزهای سه شنبه و درنقاط مختلف عالی‌شهر، در زمین‌هایی با کاربری غیر تشکیل می‌شده است افزود: اکنون این بازار در مکانی با همین کاربری و با امکانات لازم از قبیل آسفالت، خط کشی، ۱۵ هزار مترمربع پارکنیگ عمومی، سرویس بهداشتی و روشنایی مناسب استقرار یافته است.

وی با اشاره به اینکه در عالی‌شهر بازار مرکزی وجود ندارد افزود: بازار هفتگی عالیشهر با بیش از ۷۰۰ غرفه بزرگترین بازار هفتگی استان بوشهر است که همواره بدلیل وجود اجناس متنوع و قیمت مناسب مورد استقبال مردم عالیشهر و اطراف بوده است.

قائدی اظهار داشت: اولویت ما در بازار هفتگی با فروشندگان و کسبه عالیشهری است و سعی داریم تا بازار هفتگی را برای کسبه این شهر به فرصت تبدیل کنیم و مردم نیز بتواند مایحتاج خود را با قیمت مناسب در محیطی بهداشتی‌تر از محل قبل تهیه کنند.

وی با بیان اینکه این بازار از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام پذیرفته است افزود: این شهرداری آمادگی کامل در خصوص جذب سرمایه گذار در زمینه های مختلف با شرایط عالی را دارد.