عدم امکان قاچاق داروهای بیماران خاص به کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمد هاشمی، در واکنش به برخی گفته ها که از فحوای آنها بر می آید مصوبه حذف دارو از کالاهای یارانه ای باعث قاچاق داروهای بیماران خاص می شود، اظهارداشت: داروی بیماران خاص زمانی که ارزان باشد و پوشش یارانه ای داشته باشد به دلیل اینکه در داخل کشور ارزان است و یا تحت پوشش بیمه به دست بیمار می رسد، امکان قاچاق آن به کشورهای همسایه وجود دارد.

وی افزود: وقتی به برخی مطالب در گزارش «داروهای بیماران خاص از ایران قاچاق می شود!/تبعات یک مصوبه دولت»، رجوع می کنیم دقیقاً برعکس موضوع گفته شده و خود این متن تناقض دارد.

هاشمی توضیح داد: داروهای هموفیلی از پوشش بیمه ای حذف نشده و به خاطر همین امکان قاچاق آنها به سایر کشورها وجود ندارد.

وی گفت: اگر این داروها از پوشش بیمه ای حذف شده باشد، قیمت دارو بالا می رود و سودجویان، قیمت های ارزان و تحت پوشش را قاچاق می کنند نه دارویی که از تحت پوشش بیمه خارج شده باشد.