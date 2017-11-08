۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۶:۴۶

امیل لحود: عربستان و اسرائیل از حمله به ایران و لبنان ناتوانند

رئیس جمهور اسبق لبنان گفت عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بر خلاف ادعاهایشان، ضعیف تر از آنند که ایران و لبنان را مورد تهاجم قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «امیل لحود» رئیس جمهور اسبق لبنان طی سخنانی به وقایع اخیر این کشور و عربستان واکنش نشان داد.

وی گفت شمار زیادی از افراد با نفوذ در عربستان بازداشت شده اند و این مسئله فراتر از آن چیزی است که از سوی سعودی ها ادعا می شود.

لحود در خصوص استعفای «سعد حریری» تاکید کرد باید منتظر بازگشت وی به کشور و شنیدن سخنانش بود و بدون این کار نمی توان استعفا را پذیرفت.

وی همچنین از مقامات و گروه های سیاسی لبنان خواست مراقب فتنه ای که رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد آن در این کشور است، باشند.

رئیس جمهور اسبق لبنان با اشاره به قدرت منطقه ای ایران و توان نظامی حزب الله یاد آور شد که تهدیدهای عربستان و رژیم صهیونیستی علیه این دو عملی نمی شود زیرا سعودی ها ضعیف تر از آن هستند که به ایران حمله کنند.

لحود در ادامه سخنانش تاکید کرد که اگر حزب الله نبود صهیونیست ها مدت ها پیش لبنان را اشغال کرده بودند.

    • اسی ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
      هیچ جنگی در خاورمیانه بدون توافق قدرتهای سلطه گر جهانی اتفاق نمی افته . جنگ بین ایران با هر کشور دیگه ای در خاورمیانه ،با توجه به شرایط فعلی منطقه ،جنگی ویرانگر خواهد بود و باعث صعود قیمت نفت میشه

