تاکید استاندارکردستان برشنیدن مطالبات مردم/ظرفیت ها هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا استاندار جدید کردستان روز سه شنبه راهی شهرستان مریوان شد تا در جریان اولین سفر استانی، ضمن بازدید از وضعیت این شهرستان، در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مختلفی نیز مشارکت داشته باشد.

در نخستین گام بهمن مرادنیا ضمن حضور در مراسم استقبال مردم شهر مریوان که در ورودی این شهر حضور پیدا کرده بودند، راهی مراسم کلنگ زنی فاز دوم و طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب مریوان شد.

در جریان برگزاری این مراسم که جمعی از مدیران استان، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری نیز حضور داشتند، کلنگ فاز دوم طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر مریوان با هدف جلوگیری از ورود فاضلاب شهر و روستاهای اطراف به دریاچه زریوار بر زمین زده شد.

نکته مهم در جریان برگزاری این مراسم تاکید مرادنیا بر اعلام زمان دقیق پایان این پروژه بود، وی زمانی که می خواست کلنگ این پروژه را بر زمین بزند از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان پرسید زمان دقیق پروژه را اعلام کنید و گرنه این کلنگ زنی ارزشی ندارد.

استاندار کردستان افزود: ما باید وقتی که به مردم قولی می دهیم حتما اجرایی شود و هیچ عذر و بهانه ای نیز در این میان وجود ندارد و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان هم وعده دو ساله برای اتمام این پروژه را اعلام کرد.

استاندار کردستان در ادامه برنامه های سفر کاری خود زمانی که در حاشیه دریاچه زریوار مریوان توقف کرد در واکنش به اعتراض یکی از فعالان زیست محیطی، عنوان کرد: واقعا وقتی که من زریوار را دیدم متاسف شدم و به هیچ عنوان این وضعیت فعلی مورد رضایت من هم نیست.

استاندار کردستان: باید زریوار را نجات دهیم

بهمن مراد نیا گفت: همه باید تلاش کنیم تا زریوار را نجات دهیم و البته راه و روش کار انجام اقدامات و فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی است و به همین دلیل سعی می کنم در اولین فرصت زمینه برای حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مریوان فراهم شود.

بخش اصلی سفر یک روزه مرادنیا به شهرستان مریوان به بازدید از مرز رسمی باشماق مریوان اختصاص داشت و وی در این دوساعتی که در مرز حضور داشت به صعه صدر به مطالبات افراد مختلف فعال در مرز گوش داد.

وی در جمع شماری از کارگرانی که نسبت به شرایط خود اعتراض داشتند حضور پیدا کرد و از مدیران و مسئولانی که همراه وی بودند درخواست کرد در کوتاهترین زمان ممکن این مشکلات رسیدگی و گزارش آن نیز تهیه شود.

استاندار کردستان ضمن اشاره به وضعیت نامناسب مرز رسمی باشماق گفت: در واقع وقتی که من شرایط حاکم بر مرز باشماق مریوان را دیدم متاثر شدم و به همین دلیل در کمتر از یک ماه آینده ضمن بررسی تمامی مشکلات، بار دیگر از مرز بازدید خواهم کرد و باید مشکلات رفع شده باشد.

بهمن مرادنیا در ادامه پایانه صادرات نفتی در نزدیکی مرز باشماق مریوان را افتتاح کرد و در واکنش به سخنان یک سرمایه گذار بخش خصوصی مبنی بر اینکه سرمایه گذاران مورد حمایت قرار نمی گیرند، افزود: تلاش برای سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از اولویت های اصلی است و به همین دلیل در اولین فرصت شخص من جلسه ای با این سرمایه گذار برگزار کرده و هر گونه درخواستی داشته باشد در چهارچوب قوانین عملیاتی خواهم کرد.

یکی دیگر از برنامه های مهم سفر استاندار کردستان به شهرستان مریوان بازدید از مسیر جدید سنندج – مریوان بود، که وی در این بازدید در جریان روند امور قرار گرفت و ضمن تاکید بر لزوم رفع موانع پیش رو، بر تسریع در بهره برداری از این پروژه تاکید کرد.

بهمن مرادنیا در جریان بازگشت از مسیر به داخل شهر مریوان وقتی که با حضور چند نفر از اهالی روستای کولیت مواجه شد بر توقف وسیله نقلیه و گفتگو با مردم این روستا تاکید کرد.

وی ضمن شنیدن مطالبات مردم این روستا گفت: ما مدیر شدیم تا به مردم خدمت کنیم و به همین دلیل هم درخواست های شما مردم روستای کولیت هم از سوی مسئولان ادارات و سازمان های دولتی مرتبط به صورت ویژه پیگیری می شود.

جلسه بعدی سفر یک روزه مرادنیا به شهرستان مریوان حضور در نشست بررسی وضعیت مرز رسمی باشماق مریوان بود که وی در این نشست هم بر رفع موانع پیش روی فعالیت های اقتصادی و تجاری در مرز تاکید کرد.

استاندار کردستان بعد از یک روز طولانی کاری که از ساعت پنج صبح آغاز شده بود، در نهایت حدود ساعت ۱۹ در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی حاضر شد و ضمن تقدیر از حضور آنها در این بازدیدها، گزارشی از فعالیت های خود را ارائه کرد.

رسانه ها می توانند یکی از محورهای توسعه کردستان باشند

وی در واکنش به نوع نگاه استاندار کردستان نسبت به حوزه رسانه، افزود: از روزی که وارد کردستان شده ام، رسانه های استان را دنبال می کنم و همزمان با این مهم نیز اعتقاد دارم که باید از ظرفیت های رسانه برای کمک به توسعه کردستان به شکل مناسبی بهره برداری کنیم.

بهمن مرادنیا عنوان کرد: رسانه ها هم باید با نقدهای سازنده خود به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان رسالت کاری خود را دنبال کنند و ما محدودیتی برای نقد سازنده رسانه ها در کردستان نداریم.

وی گفت: حتما در اولین فرصت نشستی با اهالی رسانه خواهم داشت و البته سعی می کنم به صورت مستمر و منظم نشست های خبری با اهالی رسانه داشته باشم، چرا که اعتقاد دارم رسانه ها می توانند یکی از محورهای اصلی توسعه در کردستان باشند.

استاندار کردستان یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت ها و استعدادهای خوبی در کردستان به ویژه شهرستان در بخش های مختلف از جمله گردشگری و مرز وجود دارد که متاسفانه به دلیل عدم بهره برداری مناسب همچنان هدر می رود و این جای نگرانی است و باید در کوتاهترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.