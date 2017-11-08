تبعات استفاده خودسرانه از سمعک/ضرورت مراجعه به ادیولوژیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید جلیلوند افزود: سمعک وسیله ای است که برای جبران کم شنوایی هایی تجویز و استفاده می گردد که هیچ راه درمانی پزشکی (دارو و جراحی) برای آن وجود ندارد و فرد برای شنیدن صداها و فعال نگه داشتن وضعیت شنوایی خود باید از سمعک استفاده کند.

وی ادامه داد: این دستگاه تقویت کننده هوشمند، باعث بلندتر شدن صداها می شود و فرد کم شنوا به وسیله آن می تواند صداها و گفتار دیگران را بشنود و وضعیت شنوایی او به حالت عادی برگردانده شود.

جلیلوند با عنوان این مطلب که کم شنوایی انواع مختلف و درجات گوناگونی دارد، گفت: قبل از استفاده از سمعک، باید میزان کم شنوایی و جایگاه آن در سیستم شنوایی کشف و مشخص گردد. ادیولوژیست (متخصص شنوایی) تنها کسی است که قادر به انجام این کار است.

وی افزود: او با بکارگیری انواع آزمایشات شنوایی می تواند جایگاه آسیب، نوع آن و میزان آن را در فرکانس های مختلف تعیین و مشخص سازد. سپس او با استفاده از رایانه، تجهیزات پیشرفته و نرم افزارهای تنظیمی خاص می تواند سمعک را متناسب با نتایج آزمایشات شنوایی فرد تنظیم کند.

جلیلوند تاکید کرد: چون سمعک یک تقویت کننده صدا است، اگر میزان تقویت آن متناسب با میزان کم شنوایی فرد نباشد، مثلا میزان تقویت آن بیش از حد مورد نیاز فرد باشد، به گوش او آسیب خواهد رساند به گونه ای که ممکن است تا آخر عمر نتوان با هیچ اقدامی، آن را درمان نمود.

دبیر علمی انجمن شنوایی شناسی ایران، اظهارداشت: خرید سر خود و تهیه سمعک از مغازه و یا استفاده سمعک دیگران، بدون تجویز و تنظیم آن از سوی ادیولوژیست باعث می شود میزان کم شنوایی بدتر شود و یا فرد دچار تینیتوس (وزوز) شود که تا آخر عمر همراه او خواهد بود.

وی گفت: حتما توصیه می شود که برای استفاده از سمعک، به ادیولوژیست و مراکز ادیولوژی مراجعه گردد تا زیر نظر مستقیم ادیولوژیست تمامی امور و کارها صورت بگیرد و فرد با خیال راحت بتواند از سمعک استفاده نموده و درمان ایمنی را تجربه نماید.

جلیلوند افزود: موارد زیادی در جامعه دیده شده که افراد بدون مراجعه به مراکز ادیولوژی و سر خود اقدام به استفاده از سمعک نموده اند و باعث افزایش کم شنوایی آنها و ایجاد یا بدتر شدن وزوز گوش شده است. متاسفانه در بسیاری از موارد، دیگر نمی توان کاری کرد و افراد در اثر این کار بیشتر ناتوان می شوند.

وی گفت: خوشبختانه به مدد دستگاه ها و آزمایشات گوناگونی که در مراکز ادیولوژی سراسر کشور وجود دارد، ادیولوژیست می تواند به راحتی و با صرف زمان اندکی، مشخصات شنوایی افراد را تعیین و معلوم کند و در صورت کاندیداتوری فرد برای سمعک و یا دیگر تجهیزات شنوایی، سمعک مناسب و ایمن برای او را تهیه، تنظیم و ارائه نماید. همچنین در مراکز ادیولوژی، سمعک های با کیفیت و تحت گارانتی شرکت های معتبر ارائه می گردد تا فرد بتواند با خیالی آسوده، خدمات پس از فروش نیز دریافت کند.