ادارات اردبیل در معرفی کتب برتر حوزه فعالیت خود مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر اسحاقی صبح چهارشنبه در حاشیه هماهنگی برنامه‌های نمایشگاه کتاب اردبیل تصریح کرد: هر اداره می‌تواند از تولیدات کتاب نویسندگان بومی استان در حوزه فعالیت خود حمایت کند.

وی افزود: علاوه بر تجلیل از این کتب در مدت نمایشگاه، خرید و توزیع کتب نیز می‌تواند با هدف حمایت از نویسندگان و ترویج فرهنگ مطالعه انجام شود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان با اشاره به انتخاب کتاب سال اردبیل همزمان با نمایشگاه کتاب اضافه کرد: انتظار می‌رود ادارات به ویژه دستگاه‌های فرهنگی نیز در ترویج فرهنگ مطالعه مشارکت کنند.

اسحاقی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب نمایشگاه کتاب اردبیل اندیشیده شده است، متذکر شد: این نمایشگاه بعد از دو سال وقفه برگزار می‌شود و ۳۰۰ ناشر برتر در آن حضور خواهند یافت.

وی تصریح کرد: ۱۵۰ غرفه برای ناشران پیش‌بینی شده که در برخی غرفه‌ها دو، سه و یا چهار ناشر حضور خواهند یافت.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان متذکر شد: اداره کل تخفیف ۱۰ درصدی، وزارت ارشاد تخفیف ۱۰ درصدی و ناشرات نیز تخفیف ۱۰ الی ۳۰ درصدی برای کتب خود در نظر گرفته‌اند.

به گفته اسحاقی حداقل تخفیف کتب ۳۰ درصد خواهد بود که فرصت مطلوبی برای خرید کتاب فراهم ساخته است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه از ۲۱ الی ۲۶ آبان ماه اضافه کرد: برنامه‌های جانبی نیز برای غنای تربیتی و فرهنگی نمایشگاه کتاب پیش‌بینی شده است.