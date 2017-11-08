گزارش تحقیقات درباره حادثه خان شیخون، «جانبدارانه» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه اعلام کرد که گزارش کمیته مشترک تحقیق سازمان ملل و سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی درباره حادثه «خان شیخون» بر مبنای حدس و گمان است و واژه «احتمال» به شکل مکرر در گزارش‌ها ذکر شده است.

وی افزود: در این گزارش ۳۲ بار از واژه «احتمالا» استفاده شده است؛ گزارشی که نباید بر مبنای حدس و گمان و پیش گویی‎ها تنظیم شده باشد.

بشار الجعفری گفت: ۱۳۰ پیام از سوی دولت سوریه درباره استفاده تروریست ها از سلاح های شیمیایی مخابره شد که با دخالت کشورهای همسایه مواجه می شد.

بشار الجعفری تاکید کرد که گزارش کمیته مشترک درباره استفاده سلاح شیمیایی در خان شیخون جانبدارانه و غیر واقعی است.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل افزود: جبهه النصره سناریوی جنایت را اجرا و برای شهادت حادثه خان شیخون از شاهدان عینی استفاده می کند! کسانی که اطلاعاتی را درباره حادثه خان شیخون به دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و فرانسه ارائه کردند، شاهدانی از جبهه النصره هستند.

شورای امنیت سه‌شنبه‌ شب نشستی را به منظور بررسی گزارش کمیته مشترک سازمان ملل و سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی در سوریه، برگزار کردند.

سازمان ملل خاطرنشان کرد که شاهدان عینی اعم از پزشکان، تیم امدادرسانی و خبرنگاران شاهد رویدادهای خان شیخون بودند.

سازمان ملل تاکید کرد که داعش از خمپاره های حامل گاز خردل در سوریه استفاده می کند. تحقیقات ما سیاسی نیست. حمله شیمیایی خان شیخون نتیجه بمباران و حملات هوایی است.

این سازمان اعلام کرد که آثار گاز سارین در خان شیخون چند روز بعد از حمله باقی ماند. گاز سارینی که در خان شیخون از آن استفاده شده است، منبع آن انبار سلاح شیمیایی سوریه است.