اطعام روزانه ۲۰۰۰ زائر اربعین در موکب مستقر درمحور تهران به همدان

احمد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی موکب قمر بنی هاشم (ع) از سوی اداره اوقاف شهرستان کبودرآهنگ، اظهار داشت: این موکب فعالیت خود را از ۱۰ آبان ماه آغاز کرده است.

وی از اطعام روزانه ۲ هزار زائر در موکب قمر بنی هاشم(ع) خبر داد و افزود: تاکنون در این موکب ۴۰ میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس اوقاف شهرستان کبودرآهنگ با اشاره به اینکه تیم خادمان این موکب اعم از کارکنان اوقاف شهرستان با همکاری اهالی روستای مومن و ولایت مدار «روعان» به ارائه خدمات می پردازند، بیان کرد: این موکب در محل مسجد امام خمینی(ره) روستای «روعان» و در محور اصلی مواصلاتی آزاده راه تهران به همدان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته دو هزار نفر در موکب قمر بنی هاشم(ع) اطعام شدند، ادامه داد: هزینه‌های این موکب از محل موقوفه امیر نظام و کمک های مردمی خیرین تأمین‌ شده است.

وی با اشاره به اینکه ارائه خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) برکات زیاد و غیرقابل وصفی دارد، افزود: در این موکب بسته‌های فرهنگی نیز به زائران ارائه می‌شود.

زارعی با اشاره به راه اندازی موکب شهید حججی در محل مجتمع خدماتی رفاهی افزود: این موکب با هدف ارائه خدمات در مسیر بازگشت زائرین مراسم عظیم اربعین حسینی فعالیت خود را از امروز ۱۷ آبان ماه با ارائه روزانه هزار پرس غذا گرم شروع خواهدکرد.

رئیس اوقاف شهرستان کبودراهنگ با اشاره به اینکه هر ساله به تعداد زائران امام حسین(ع) در اربعین افزوده می‌شود، تأکید کرد: خدمات‌دهی به زائران اربعین باید مورد توجه جدی قرار داشته و اداره اوقاف شهرستان کبودراهنگ نیز در راستای اجرای امینانه نیت موقوفات در این موکب به زائران امام حسین(ع) خدمات‌رسانی می‌کند.