رضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متأسفانه تأمین آب شرب اردبیل در گذشته با مشکل مواجه بوده و در صورتی که تمهیداتی اتخاذ نشود، در آینده نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
وی افزود: برای تأمین آب شرب انتقال بینحوزهای از دو حوزه ارس و قزلاوزن در دست پیگیری است و مطالعات انتقال آب ارس آغاز شده است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از محل حوزه قزلاوزن نیز ۵۰ میلیون مترمکعب به اردبیل اختصاص یافته است که در ابتدا محل برداشت پل پیرتقی عنوان شد.
کریمی متذکر شد: با توجه به اینکه پل پیرتقی در آینده احداث میشود، با درخواست صورت گرفته محل برداشت را به شهریار انتقال دادیم.
وی در خصوص تأمین آب شرب کشاورزی نیز اضافه کرد: ۱۰۰ هزار هکتار در دشت اردبیل با کمبود منابع آبی مواجه است.
به گفته عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ضروری است با توسعه شیوههای نوین آبیاری آب موجود مدیریت شود.
کریمی با بیان اینکه به این منظور تسهیلاتی پیشبینی شده است، اضافه کرد: انتظار میرود این تسهیلات مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.
نظر شما