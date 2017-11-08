رضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متأسفانه تأمین آب شرب اردبیل در گذشته با مشکل مواجه بوده و در صورتی که تمهیداتی اتخاذ نشود، در آینده نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: برای تأمین آب شرب انتقال بین‌حوزه‌ای از دو حوزه ارس و قزل‌اوزن در دست پیگیری است و مطالعات انتقال آب ارس آغاز شده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از محل حوزه قزل‌اوزن نیز ۵۰ میلیون مترمکعب به اردبیل اختصاص یافته است که در ابتدا محل برداشت پل پیرتقی عنوان شد.

کریمی متذکر شد: با توجه به اینکه پل پیرتقی در آینده احداث می‌شود، با درخواست صورت گرفته محل برداشت را به شهریار انتقال دادیم.

وی در خصوص تأمین آب شرب کشاورزی نیز اضافه کرد: ۱۰۰ هزار هکتار در دشت اردبیل با کمبود منابع آبی مواجه است.

به گفته عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ضروری است با توسعه شیوه‌های نوین آبیاری آب موجود مدیریت شود.

کریمی با بیان اینکه به این منظور تسهیلاتی پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: انتظار می‌رود این تسهیلات مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.