مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره عکس ورزشی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پایان روز ۱۶ آبان بیش از ۳۳۰ هنرمند از ۴۳ کشور با ۱۵۰۰ عکس در این رویداد ثبت نام کرده اند و آثاری از کشورهایی مانند برزیل، آلمان، انگلیس، اسلواکی، ویتنام، روسیه، هند، بنگلادش، بحرین، بوسنی، مالزی، صربستان، اسپانیا، ترکیه، اوکراین و... به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

این جشنواره با استفاده از دبیرخانه دیجیتال مربوط به نمایندگی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) در ایران برگزار می شود و علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند تا ۲۶ آبان ماه با مراجعه به سایت رسمی به نشانی www.Sport.Salon.Photo نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ورزشی ایران و چهارمین جشنواره عکس ورزشی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، شهرداری تهران و دیگر نهادهای مرتبط با فدراسیون ورزشی کارگران از ۲۷ تا ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶ به دبیری سیدمجتبی علوی در تهران برگزار می شود.