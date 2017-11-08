آیین تودیع و معارفه استاندار سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر صبح امروز آیین تکریم و معارفه استاندار سابق و جدید استان سیستان و بلوچستان در محل تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

در این مراسم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، مولوی عبدلحمید اسماعیل زهی امام جمعه مسجد مکی زاهدان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مسئولان اجرایی، نظامی و انتظامی و همچنین تعدادی از معتمدین و سران طوایف شرکت کردند.

در این آیین دانیال محبی نیا به عنوان استاندار جدید سیستان و بلوچستان معرفی شد و از تلاش‌ها و زحمات علی اوسط هاشمی استاندار پیشین تقدیر شد.

گفتنی است عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور صبح چهارشنبه به سیستان و بلوچستان سفر کرد و پس از استقبال در فرودگاه زاهدان با آیت‌الله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان دیدار کرد.