پذیرایی از یک میلیون و ۷۰۰ هزار زائر اربعین حسینی در سامرا

مهدی فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خدمت راسانی به زائران اربعین در مسیر نجف به کربلا و شهرهای نجف،سامرا و کربلا ادامه دارد و تا دو روز بعد از اربعین این خدمات ارائه می شود.

وی افزود: طبق آخرین آمار در ۱۰ روز گذشته در شهر سامرا از یک میلیون و ۷۰۰ هزار زائر پذیرایی شده است.

مدیرکل زائران استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در وعده ناهار و شام هر کدام ۳۸۵ هزار و ۲۰۰ تعداد و میان وعده نیز ۳۰۱ هزار مورد بین زائران تقسیم شده است.

فروزان بیان کرد: توزیع میان وعده و صبحانه نیز به تعداد ۶۸ هزار و ۱۹۹ هزار مورد بین زائران توزیع شده است.

وی در ادامه بیان کرد: در این مدت همچنین پذیرایی از ۱۱۴ هزار زائر اربعین با توزیع چای، ۱۳۸ هزار زائر با توزیع نان و ۵۱۰ هزار زائر با توزیع آب معدنی پذیرایی شده است.